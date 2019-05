Fragen zur kalten Progression: Wie die Steuern heimlich steigen

LINZ/WIEN. Die Abschaffung der kalten Progression wurde bei der aktuellen Steuerreform erneut ausgespart, weil dem Staat Milliarden abhanden kämen.

8,5 Milliarden Euro erhält der Finanzminister allein von 2017 bis 2022 aus dem schleichenden Anstieg der Lohnsteuereinnahmen, haben die Experten der Agenda Austria errechnet. In vielen anderen europäischen Ländern wurde die kalte Progression längst abgeschafft.

Was ist die kalte Progression?

Die Einkommen werden in Österreich je nach Höhe unterschiedlich besteuert. Diese Tarifstufen werden allerdings nicht an die jährliche Inflation angepasst. Die höheren Löhne und Preise bei den gleichzeitig starren Tarifstufen bewirken, dass die Steuerlast jährlich steigt. "Die kalte Progression ist nichts anderes als eine versteckte Steuererhöhung", sagt Ökonom Dénes Kucsera von der Agenda Austria.

Warum wird sie nicht einfach abgeschafft?

Der Eiertanz rund um die kalte Progression, den wir aktuell erleben, hat in Österreich Tradition. Denn sie ist eine Staatseinnahme, die Arbeitnehmer kaum registrieren. Seit der Steuerreform 2016 bis jetzt hatte der Finanzminister unter diesem Titel Mehreinnahmen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro. Bis 2022 summieren sich die Mehreinnahmen auf 8,5 Milliarden Euro. "Mit diesem Geld lässt sich alle fünf Jahre die größte Steuerreform der Geschichte machen", sagt Kucsera. Die Steuerbegünstigungen, die in Aussicht gestellt werden, haben die Steuerzahler bis dahin vorfinanziert.

Wen trifft sie am stärksten?

Ein Argument, das die Politik mit Vorliebe gegen die Abschaffung anführt, ist, dass die Gutverdiener am meisten von einer Abschaffung profitieren. In absoluten Beträgen mag dies stimmen. Relativ betrachtet ist der Effekt bei mittleren und niedrigeren Einkommen am größten (siehe oben stehende Rechenbeispiele). Hat ein Arbeitnehmer mit einem Jahreseinkommen von 50.000 Euro brutto seit 2016 eine Inflationsanpassung seines Einkommens von fünf Prozent erhalten, ist seine Lohnsteuer im selben Zeitraum um 9,8 Prozent gestiegen. Bei einem Arbeitnehmer mit 30.000 Euro brutto pro Jahr beträgt der Steueranstieg 15 Prozent.

Wie ließe sie sich abschaffen?

Dazu gibt es unterschiedliche Modelle. Am einfachsten wäre es, das Steuersystem – also Tarife und Absetzbeträge – an die Inflation anzupassen. So macht es zum Beispiel die Schweiz, die die Inflationsanpassung des Steuersystems in Verfassungsrang gehoben hat. Schweden geht noch weiter und passt die Tarife über die Preisentwicklung hinaus an die Reallohnsteigerung an.

Was spricht gegen die Abschaffung?

Michael Tumpel, Uni-Professor für Steuerlehre in Linz, hält es für "zielführend", sich Spielräume aus der kalten Progression offenzuhalten, um "echte Reformen" zu ermöglichen. "Wir haben eine zu hohe Besteuerung des Arbeitseinkommens, weshalb eine Senkung notwendig ist. Es wäre aber auch wünschenswert, wenn Steuern vereinfacht und ökologische Aspekte viel stärker berücksichtigt werden, um Verhaltensänderungen zu bewirken."

2 Kommentare salbeitee (145) 03.05.2019 00:57 Uhr Es gibt drei grundlegende Varianten der Einkommenbesteuerung.

Kopfsteuer, flattax und Progressivsteuer.



Vom Standpunkt dessen, der in Erhaltungssätzen denkt (es sei nicht verschwiegen dass ich einst Physik studiert und absolviert hab) ist die Kopfsteuer am gerechtesten. Jeder Bürger nimmt Leistungen der Gesellschaft im annähernd gleichen Ausmaß in Anspruch, die Polizisten, Straßenkehrer, Kindergartentanten und Krankenschwestern sind für alle da.



Bei der Flachsteuer fängt die "soziale Gerechtigkeit" (dass für die Umverteilungshysterie das Wort Gerechtigkeit strapaziert wird, ist ja schon ein Kellerwitz für sich)-- man kann aber mit Ach und Krach sagen, dass gewisse staatliche Leistungen einkommensproportinal sind.



Der orgiastische Höhepunkt der Umverteilung schließlich ist das Progressivsystem.



Und ein kleiner Nachklimax sei auch noch erwähnt. Trotz Steuerprogression gibts Hyperkommunisten, die alles Mögliche einkommensabhängig staffeln wollen. Wahnsinn zur Impotenz. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) Istehwurst (5997) 03.05.2019 00:33 Uhr Diese Reform ist ungefähr so wie wenn man sich drei Finger anal einführt ...... eine Drecksrwform 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬👍👍👍 Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



