Fischerzeuger schwimmen auf Nachfragewelle

MOLLN / LINZ. Eisvogel in Molln ist bedeutendster Erzeuger und Händler – Jahresproduktion liegt bei 2000 Tonnen Fischprodukte.

Geräuchert, immer beliebter Bild: (Eisvogel)

Die Produzenten, Händler und Verarbeiter von Fisch haben Großkampftage hinter sich. "Aschermittwoch ist nach Weihnachten der zweitwichtigste Tag für uns", sagt Eva Keferböck, Prokuristin beim heimischen Marktführer, der Eisvogel Hubert Bernegger GmbH in Molln.

"Nicht nur marinierte Fischprodukte, sondern auch Frischfisch, Meeresfrüchte und Muscheln sind sehr gefragt." Die Managerin weiß das, weil Eisvogel nicht nur einer der wichtigen Erzeuger von Süßwasserfischen im alpinen Raum ist, sondern auch Händler. 2000 Tonnen Fischprodukte werden pro Jahr in Molln von rund 70 Mitarbeitern verarbeitet.

Gezüchtet wird in Molln und in vier Betrieben im Friaul. Die Tiere werden, um Frische zu garantieren, lebend aus Oberitalien nach Oberösterreich transportiert und hier verarbeitet. Am nächsten Tag sind sie bei den Kunden.

Das Unternehmen gibt es in dieser Form seit 2004, Eigentümer und Geschäftsführer ist Hubert Bernegger (54) aus der bekannten Mollner Baustoffdynastie. Die Investitionen machen sich bezahlt, weil Süßwasserfisch gefragt ist und der Markt nur noch mit Zuchtfisch aus Aquakultur gesättigt werden kann. "Wir arbeiten mit vielen österreichischen Züchtern zusammen und verarbeiten ihre Fische", sagt Keferböck. Die Palette reicht von Forellen über Saiblinge bis zu Karpfen. Bio-Ware gewinnt ständig an Bedeutung, außerdem geräucherter Fisch. In einer eigenen Anlage wird die Ware über Buchenholz geräuchert. Eisvogel trägt das ASC-Zertifikat für nachhaltige Fischwirtschaft. "Fisch ist teurer geworden, weil die Produktionsbedingungen sehr schwierig geworden sind", sagt die Managerin. Es müssten hohe Auflagen eingehalten werden. Eine Zertifizierung verlangt auch Einsatz nachhaltiger Futtermittel. Die heißen Sommer bedingen außerdem schlechtere Zuwachsraten bei den Flossentieren.

Aquakultur-Strategie

Österreichs Politik hat eine Aquakultur-Strategie erarbeiten lassen. Bis 2020 soll die heimische Produktion auf 5000 Tonnen im Jahr gesteigert werden. Beim Start 2012 waren es 3100 Tonnen. Damit soll der Selbstversorgungsgrad mit Süßwasserfischen von 34 auf 60 Prozent erhöht werden. Die bekanntesten Marken sind im österreichischen Handel übrigens Iglo (Fischstäbchen), Elfin und Eisvogel. Familie Brugger erzeugt in Leonding unter dem Namen Elfin seit fast 90 Jahren pikante Fischprodukte, vor allem aus Hering. In Summe wird aber nur jeder 15. in Österreich verzehrte Fisch hier produziert. Umso bedeutender ist der Handel, bei dem es neben vielen kleinen, spezialisierten Betrieben auch Riesen gibt. Sie gehören zum Gastronomie-Großhandel.

Reger Handel

Marktführer ist Transgourmet in Traun, wo pro Woche 19.000 Kilo Frischfisch vermarktet werden. Pro Jahr werden 2000 Tonnen Fischprodukte verkauft, davon mehr als 1000 Tonnen Frischware. Das Sortiment sei in den vergangenen Jahren um rund ein Drittel auf 150 Fisch- und Meerestierarten gewachsen, teilt das Schweizer Unternehmen mit. Auch beim internationalen Großhändler gewinnen Süßwasserfische aus regionaler Produktion an Bedeutung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema