Fachhochschulen steigern Umsatz

LINZ. Die Fachhochschule (FH) Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH konnte 2018 den Umsatz um 3,8 Prozent auf 20,43 Millionen Euro steigern.

FH-Geschäftsführer Gerald Reisinger Bild: Weihbold

449 wissenschaftliche Publikationen wurden veröffentlicht. Mit einem Auftragsstand von 39,5 Millionen Euro sind die Fachhochschulen in den kommenden zwei Jahren ausgelastet, wie FH-Geschäftsführer Gerald Reisinger und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am Freitag bei einem Pressegespräch bekannt gaben.

An den vier Fakultäten in Linz, Steyr, Hagenberg und Wels wurde an 497 Projekten gearbeitet. 97 davon wurden neu gestartet. 236 Mitarbeiter arbeiten aktuell in der Forschungs- und Entwicklungs GmbH. "Gemessen an Umsatz und Publikationen ist die FH Oberösterreich die forschungsstärkste FH Österreichs", so Achleitner. (prel)

