LINZ. Hochschulen und Universitäten sollen sich mehr fokussieren und enger mit Firmen vernetzen, hieß es am Innovationstag der Wirtschaftskammer.

Detlef Günther Bild: Wiesler

Fachhochschulen und Universitäten sollen nicht zu sehr in die Breite forschen, sondern sich mehr auf einzelne Bereiche fokussieren, sagte Detlef Günther, Vizepräsident der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich, gestern am Rande des Innovationstages der Oberösterreichischen Wirtschaftskammer in Linz.

Dazu brauche es finanzielle Unterstützung, um signifikante Beiträge leisten zu können, sagt Günther im OÖNachrichten-Gespräch. So werde etwa die ETH pro Jahr vom Bund mit 1,2 Milliarden Franken (1,15 Milliarden Euro) unterstützt. Mit den Drittmitteln, die die Hochschule selbst organisiert, komme sie jährlich auf ein Budget von 1,8 Milliarden Franken (1,59 Milliarden Euro). Damit wurden zahlreiche Innovationen in die Wege geleitet: Allein im Vorjahr konnte die ETH so 80 bis 110 Patente anmelden und 27 Firmen gründen. Dazu kommen 80 Lizenzen, die vergeben wurden.

Man dürfe aber Innovationen nicht nur kurzfristig betrachten. "Es gibt Entwicklungen, die dauern 30 bis 50 Jahre. Auch denen muss man die Zeit lassen", sagt Günther. Wichtig sei, hier ein gesundes Gleichgewicht zu schaffen. Man müsse bei neuen Entwicklungen von Anfang an dabei sein. Wichtigste Stufe im Innovationsprozess sei die Grundlagenforschung. Um innovativ zu sein, müsse man raus aus der Komfortzone und sich etwas trauen.

In den asiatischen Ländern würden derzeit Milliarden in Innovationen und Forschung investiert. "Ganz Europa hat die Aufgabe, mit eigenen Ideen dagegenzuhalten", sagt Detlef Günther. So habe sich das Präsidium der ETH ganz klar für Innovationen ausgesprochen. "Es ist von uns so gewollt. Wir brauchen Menschen, die Positives ausstrahlen, sich was trauen, ihnen müssen wir auch helfen", sagt Günther.

Welche Aufgaben im kommenden Jahrzehnt auf die Menschheit zukommen? "Lebenslanges Lernen. Klug sind die, die von selbst etwas tun und nicht auf Druck von außen reagieren." Darüber hinaus müsse man auf die Jugend setzen und sie tun lassen.

Was auf uns zukommt

Durch die Digitalisierung werde sich jeder Bereich stark verändern. "Keiner kann sich sicher sein, dass sich sein Arbeitsbereich nicht völlig verändert", sagt Günther. Angst müsse man davor nicht haben.

Auch im Gesundheitsbereich kommen große Veränderungen auf uns zu. Wir werden viel mehr Technologie und Unterstützung haben. "Und überall, wo es heißt, dass der Mensch ersetzt wird, glaube ich, dass die Wertegesellschaft auf emotionaler Intelligenz aufbaut", sagte der Vizepräsident der ETH. Der Mensch werde immer ein wesentlicher Bestandteil unseres Tuns sein. Viele Dinge würden leichter, ökologischer und nachhaltiger. Auch werde man künftig mit Ressourcen anders umgehen. "Unsere globalen Aufgaben sind Klima, Energie, Cyberworld und Cybersecurity." (kran)

Innovations-Hotspot

G. Rübig, M. Achleitner, D. Hummer, D. Günther, H. Egerth, Ch. Wurm

Der Industriestandort Oberösterreich steht permanent im internationalen Wettbewerb um Innovationen und Technologien. Wie man damit umgeht, erfuhren gestern die Teilnehmer am Innovationstag der Oberösterreichischen Wirtschaftskammer.

Die Gäste wurden von Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer, Günter Rübig, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer, und VKB-Chef Christoph Wurm begrüßt. Was ein starkes Innovationsland wie Oberösterreich braucht, referierte Ludovit Garzik, Chef des österreichischen Rates für Forschung und Technologieentwicklung.

Danach diskutierten Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, Martin Bergsmann, Technologiesprecher der Sparte Industrie, und Henrietta Egerth von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.

Detlef Günther, Vizepräsident der ETH Zürich, referierte über "Technologie 2030 – Worauf müssen wir uns einstellen?". Partner der Veranstaltung sind OÖNachrichten und VKB-Bank.

