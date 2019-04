EU kämpft auch mit dem Problem der Abwanderung

Arbeitsmigration: Nicht nur Rumänen verlassen ihr Land.

Saisonarbeiter aus Rumänien in Oberösterreich: Zu Hause suchen Betriebe verzweifelt Leute. Bild: Weihbold

In Ländern wie Österreich oder Deutschland wird Migration meist unter dem Aspekt der Zuwanderung und deren Folgen etwa für die Sozialsysteme diskutiert. Welche Probleme EU-Ländern auch der Wegzug seiner Bürger verursacht, haben die EU-Finanzminister am Wochenende bei ihrem Treffen in Bukarest analysiert.

Rumänien, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, ist Spitzenreiter bei der Arbeitsmigration: Fast ein Fünftel der knapp 20 Millionen Einwohner lebt in einem anderen EU-Land. Pro Jahr gehen 200.000 bis 300.000 Rumänen weg, vor allem weil sie anderswo leichter Arbeit finden und jedenfalls besser verdienen als in der Heimat.

Es fehlen nicht nur Hochausgebildete wie Ärzte, IT-Spezialisten und Lehrer, sondern vor allem Facharbeiter und Personal für die Gastronomie. Aus dem nordwestrumänischen Satu Mare hieß es, dass sich die Cafébesitzer gegenseitig die Kellner abwerben. Die Hoteliers am Schwarzen Meer machen sich Sorgen um ihr Personal für diesen Sommer.

Im vorigen Jahr hat die Regierung deswegen die zulässige Zahl an Arbeitskräften aus dem Nicht-EU-Ausland erhöht. Die IT-Branche holt Personal vor allem aus der Türkei und aus Israel, die Industrie etwa aus Vietnam. Arbeiter aus Nepal und Bangladesch werden auf dem Bau, in Hühnerfarmen und in der Textilindustrie beschäftigt.

Vor- und Nachteile

Die Angaben stammen aus einer Studie des Center for European Policy Studies (CEPS), die für das Treffen erstellt wurde. Dies sei der Beginn der Debatte über mögliche negative Auswirkungen auf Staatshaushalt und Wirtschaft jener Länder, denen Arbeitskräfte verloren gingen, sagte der rumänische Finanzminister Eugen Teodorovici. Wenn nur ein Teil der EU entwickelt sei und der Rest nicht, werde das Probleme nach sich ziehen.

Die Studie verweist auf die geringeren Steuereinnahmen, wenn viele Arbeitskräfte weggehen, aber auch auf mögliche Einsparungen etwa bei Arbeitslosenausgaben bzw. positive Effekte von Rücküberweisungen, die in die Heimat die Kaufkraft erhöhen. Die Lohnunterschiede seien der größte Anziehungsfaktor, heißt es weiter. Sobald sich diese verringern, nehme die Migration ab, wie etwa das Beispiel Polen zeige.

Im Durchschnitt waren 2017 in Europa 3,8 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung in einem anderen Land in der EU beschäftigt, verglichen mit 2,5 Prozent zehn Jahre davor. Ähnlich mobil wie Rumänen waren innerhalb der EU die Litauer (14,8 Prozent), Kroaten (13,9 Prozent), Portugiesen (13,8 Prozent), Letten (12,6 Prozent) und Bulgaren (12,4 Prozent). Auch aus Griechenland wandern weiter gut Ausgebildete nach Deutschland oder Großbritannien ab.

Österreich rangiert mit 3,0 Prozent unter dem EU-Durchschnitt auf Rang 18. Am Ende der Tabelle liegt Deutschland mit einem Prozent.

