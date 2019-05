EU-Bürger begehren wegen der Wohnkosten auf

WIEN/BRÜSSEL. Teurer Wohnraum ist kein österreichisches, sondern ein internationales Problem. 82 Millionen Europäer haben laut EU- Statistikamt ein Einkommen, dass sie sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Laut EU-Definition übersteigen ihre Wohnkosten 40 Prozent des Einkommens.

Die EU-Kommission hat eine Task Force für Investitionen in soziale Infrastruktur eingerichtet, die den eklatanten Rückgang von Investitionen konstatiert und eine jährliche Finanzlücke für leistbaren Wohnraum in den Mitgliedsländern von rund 57 Milliarden Euro im Jahr erhoben hat.

Drei Entwicklungen haben den Anstieg der Wohnkosten im internationalen Gleichklang geprägt: knapper Wohnraum in Städten wegen der Landflucht; verstärkte Spekulation mit Wohnraum wegen der niedrigen Bankzinsen; weniger Sozialwohnbau wegen der Schuldenbremse für öffentliche Haushalte.

Wohnbaubremsen lösen

Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, haben Bürger aus mehreren EU-Ländern die Initiative "Housing for All" ins Leben gerufen. Sie wollen die europäischen Politiker dazu animieren, die Bremse im sozialen Wohnbau zu lösen. Sprecherin ist die Wienerin Karin Zauner-Lohmeyer, die sich seit Jahren für leistbares Wohnen engagiert. Es sei deprimierend, auf Reisen in allen EU-Ländern auf dasselbe Problem zu stoßen. "Wenn sich so viele Menschen das Wohnen nicht mehr leisten können, ist das doch keine Gesellschaft, in der wir leben wollen", sagt sie den OÖNachrichten. Leistbares Wohnen müsse selbstverständlich sein wie gute Bildung und ein funktionierendes Gesundheitswesen.

"Der Markt versagt"

Die EU müsse Geld für sozialen Wohnbau mobilisieren, so die promovierte Publizistin: "Die Zahlen belegen es ja. Der Markt versagt, er erzeugt keinen leistbaren Wohnraum. Wohnen ohne den Staat geht nicht. Das Problem ist so groß, dass wir jetzt etwas tun müssen."

Die Fehlentwicklung habe überall dieselbe Wurzel. Sie habe mit der Finanzkrise im Jahr 2008 eingesetzt, weil Investoren wegen der schlechten Aussichten auf den Kapitalmärkten in Immobilien veranlagten. Auch Finanzkonzerne und Pensionsfonds verteuerten mit ihrem Engagement den Wohnraum.

Gemeinnützigkeit nützt

"Es hat in Wien noch nie so viele Baubewilligungen gegeben wie im Vorjahr. Das große Geld fließt jedoch in Vorsorgewohnungen von Anlegern", sagt Zauner-Lohmeyer. Das löse nicht das große Problem der Wohnungssuchenden, die hohen Preise. Österreich und Wien hätten den Vorzug, dass der gemeinnützige Wohnbau funktioniere. Deutschland habe ihn geopfert und eine Kostenexplosion geerntet. Reaktion: "Städte wie Dresden gründen jetzt kommunale Wohnbauunternehmen", sagt Zauner.

