EssilorLuxottica: Weltgrößter Brillenhersteller mit knapp 1,9 Milliarden Gewinn

Der weltweit größte Brillenhersteller EssilorLuxottica hat erstmals eine Bilanz nach der Fusion des italienischen Konzerns mit dem französischen Brillengläserherstellers Essilor veröffentlicht. Das aus dem Zusammenschluss entstandene Unternehmen meldete 2018 einen Umsatz von 16,1 Milliarden Euro.

ROM/PARIS. Der bereinigte Gewinn des Unternehmens lag im vergangenen Jahr bei 1,87 Milliarden Euro. 2019 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum zwischen 3,5 und 5,0 Prozent. Geplant ist die Ausschüttung einer Dividende von 2,04 Euro pro Aktie. Bestätigt wurden Synergieeffekte dank der Fusion in der Größenordnung zwischen 420 und 600 Millionen Euro.

Mit ihrer Fusion wappnen sich Luxottica und Essilor für eine starke Nachfrage auf einem Markt, der wegen der immer älter werdenden Bevölkerung und des Nachholbedarfs in Asien und Lateinamerika weiter wachsen wird.

EssilorLuxottica hatte am vergangenen Dienstag die Mailänder Börse verlassen, an der Luxottica seit 20 Jahren notiert war. Seit der abgeschlossenen Fusion ist EssilorLuxottica an der Börse in Paris notiert.

1 Kommentar Gugelbua (19220) 08.03.2019 11:40 Uhr bei den überhöhten preisen für Glas und Fassungen kein Wunder, in dem Geschäft muß ja eine Menge zu holen sein, allein in der Lentia-City gibts 3 Brillen-Läden und nicht mal 200m entfernt noch 2 Antwort schreiben

