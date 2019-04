Erdgas und Wärmepumpe zum Heizen am günstigsten

WIEN. Heizöl in allen Gebäudeformen nicht unter Top 3 – Eine einfache thermische Sanierung zahlt sich aus.

In einem Einfamilienhaus gewinnt bei der aktuellen Preislage der Energieträger Erdgas das Rennen um die kostengünstigste Heizform. Nur bei einer thermischen Sanierung mit der staatlichen Raus-aus-Öl-Förderung von 5000 Euro ist eine Luft- oder Wasserwärmepumpe die günstigste Heizvariante, haben die Berechnungen der Energieagentur ergeben.

Dabei wurde ein Einfamilienhaus von 118 Quadratmetern als Standard genommen und die Investitionskosten verteilt auf 20 Jahre miteinberechnet. Vier Fünftel der Gebäude in Österreich sind Ein- oder Zweifamilienhäuser. Sowohl bei der Neubau- als auch der thermisch sanierten wie unsanierten Variante gewann im April die Heizform mit Erdgas.

Hier liegen im Neubau die Heizkosten bei rund 2000 Euro pro Jahr (1047 Euro Energiekosten und 988 Euro Investitionskosten). Eine Wärmepumpe kommt auf fast denselben Betrag. Eine Pelletsheizung hingegen verursacht Kosten von rund 2800 Euro.

Auffallend ist, dass sich Sanieren wirklich auszahlt. Über alle Arten der Heizformen zieht sich dasselbe Muster: Es ist mindestens doppelt so teuer, in nicht sanierten Gebäuden zu heizen wie in thermisch optimalen. Die Hälfte der Heizkosten lässt sich also durch thermische Sanierung sparen.

Oft helfe auch schon eine schnelle Sanierung, die die oberste Geschoßdecke oder den Keller isoliert, macht ein Sprecher der Energieagentur in einem Gespräch mit den OÖNachrichten auf eine einfache Einsparmöglichkeit aufmerksam. Häufig können diese Arbeiten (Isolierplatten am Dachboden verlegen) auch selbst durchgeführt werden.

Wem bewusst ist, dass sich jedes Grad höherer Raumtemperatur mit sieben Prozent mehr Heizkosten niederschlägt, der zieht sich vielleicht eher mal einen Pullover oder Hauspatschen an. Große Einsparungen durch automatisierte Ablesung von Verbrauchsdaten durch Versorger sieht die Energieagentur nicht.

