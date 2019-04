Ennser Gastronom ist insolvent

ENNS. Über die Cafe-Bar „S‘Wunders“ wurde am Montag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Gläubiger sollen eine Quote von 20 Prozent erhalten.

Am Landesgericht Steyr ist am Montag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Vermögen des Gastronomen Markus Wunder eröffnet worden. Das gab der Gläubigerschutzverband KSV 1870 bekannt. Wunder betreibt in Enns seit 2010 die Cafe-Bar „S‘Wunders“. 2016 wurde das Lokas mit dem Teilbetrieb „Havanas“, einer Bar mit kubanischem Flair, erweitert.

Laut KSV sind vier Dienstnehmer sowie 40 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Passiva in Höhe von 162.000 Euro stehen Aktiva in Höhe von 20.000 Euro gegenüber. Gründe für die Insolvenz sollen Umsatzrückgänge sowie Investitionen, die mit Fremdkapital getätigt wurden, sein.

Der Betrieb ist aufrecht, das Unternehmen soll fortgeführt werden: Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, geboten.

