Einkommen gestiegen, aber Sparlust stagniert

WIEN. Von verfügbaren 214,3 Milliarden Euro haben Österreicher im Vorjahr nur 15,9 Milliarden gespart

Österreicher haben im Vorjahr mehr verdient, trotzdem stieg die Sparquote nur marginal, so die jüngsten Zahlen der Statistik Austria.

Mit einem Anteil von 7,4 Prozent des nominell verfügbaren Einkommens stieg die Sparquote der heimischen Haushalte im vergangenen Jahr nur leicht an, nach 6,8 Prozent im Jahr 2017. "Unsicherheiten, die private Haushalte dazu bringen zu sparen, sind derzeit auf einem moderaten Niveau", begründet Jürgen Bierbaumer-Polly vom Wifo das Sparverhalten.

Insgesamt hielten private Haushalte 2018 ein verfügbares Einkommen – nominell, also ohne Berücksichtigung der Inflation – von 214,3 Milliarden Euro, ein Plus von 4,5 Prozent zum Vorjahr. Besonders deutlich fielen die Zuwächse bei "Arbeitnehmerentgelten" (plus 4,6 Prozent) und "Selbstständigeneinkommen, Betriebsüberschuss und Vermögenseinkommen" (plus 6,9 Prozent) aus. Monetäre Sozialleistungen, darunter fallen Pensionen, stiegen um 2,6 Prozent.

Von den verfügbaren 214,3 Milliarden Euro wurden nur 15,9 Milliarden gespart. "Sparen ist im Wesentlichen jener Teil des verfügbaren Einkommens, der nicht für den Konsum verwendet wird", definiert die Statistik Austria den Begriff.

Österreicher gaben im Vorjahr 199,5 Milliarden Euro für Konsum aus. Sowohl nominell (plus 3,7 Prozent) als auch nach Abzug der Inflation, also real (plus 1,6 Prozent), legte der private Konsum damit spürbar zu, so die Statistik Austria.

