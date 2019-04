Ehemals russisch besetzte Gemeinden leiden noch heute unter Besatzungszeit

LINZ. JKU-Untersuchung: Weniger Einwohner und geringeres Einkommen nachweisbar.

Russische Grenzkontrolle in Linz/Urfahr: "Wie Warlords" Bild: Nordico

Dass jene Teile Deutschlands, die über Jahrzehnte vom real existierenden Sozialismus beherrscht waren, wirtschaftlich schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist bekannt. Doch auch in Österreich reichten zehn Jahre Besatzungszeit durch die russischen Truppen, um nachhaltig negative Auswirkungen zu zeitigen. Das weisen die beiden Wissenschafter Martin Halla und Christoph Eder in einer Untersuchung nach, die Halla gestern, Montagabend, bei seiner offiziellen Antrittsvorlesung als Professor für Volkswirtschaftslehre an der Johannes Kepler Universität präsentierte.

Halla und Eder untersuchten sowohl Grenzgebiete in Ost- und Westdeutschland als auch Nachbargemeinden an der Grenze zwischen russischer und amerikanischer Besatzungszone in Ober- und Niederösterreich (mit Ausnahme von Linz, für das nicht genügend valide Zahlen zur Verfügung stehen). Ausgangspunkt der Untersuchung war die Bevölkerungsentwicklung. Die These: Je dichter eine Region besiedelt ist, desto produktiver ist dort die Wirtschaft.

Entwicklung seit 1900

Die Wissenschafter beobachteten die Bevölkerungsentwicklung von 1900 bis zur Jetztzeit. Dafür gibt es sehr gutes Datenmaterial. Dabei fällt auf, dass unmittelbar vor dem Krieg die Bevölkerungsentwicklung in den jeweiligen Gemeinden gleichsam parallel verlief. Sobald feststand, wo sich die Sowjets mit ihren Besatzungstruppen niederließen, kam es zur Flucht in den amerikanischen Sektor. Die Leute seien in Deutschland nicht vor der DDR davongelaufen, sondern schon vorher vor den Russen. Ähnliches sei in Österreich zu beobachten gewesen, wo man offenbar eine aggressive Besatzungszeit fürchtete.

Die Leute kehrten allerdings später nicht mehr zurück in ihre Heimatgemeinden. Bis heute hätten diese Gemeinde durchschnittlich zehn Prozent weniger Einwohner. Auch die Zahl der Arbeitsplätze sei bis heute um 10 bis 15 Prozent geringer.

Die Wissenschafter haben auch sehr ähnlich gelagerte Arbeitsplätze (gleiche Ausbildung, ähnliche Betriebsgröße, gleiche Branche) verglichen und festgestellt, dass das Gehaltsniveau in den donaunahen Mühlviertler Gemeinden und niederösterreichischen Gemeinden um drei Prozent unterhalb jener in Orten südlich der Donau und im Bezirk Steyr liegen. Ähnliches gilt beim Vergleich steirischer mit niederösterreichischen und burgenländischen Nachbargemeinden "Das ist bemerkenswert. Denn in Deutschland wurde das Wirtschaftssystem geändert. Das hat sich naturgemäß ausgewirkt. Aber in Österreich agierten die Russen wie Warlords, haben die Region ausgebeutet, aber kein System verändert. Kurze institutionelle Schocks können auch langfristig Schaden verursachen", sagt Halla. Ironie des Schicksals: Ursprünglich war vorgesehen, dass das Mühlviertel von den USA besetzt wird.

