E-Control: Strom und Gas wurden 2018 teurer

WIEN. Regulierungsbehörde legte Jahresbericht vor.

E-Control-Vorstände Wolfgang Urbantschitsch (li.) und Andreas Eigenbauer Bild: (E-C.)

Die Strom- und Gaspreise in Österreich haben 2018 kräftig angezogen. Die Gründe dafür seien die Verteuerung fossiler Brennstoffe wie Öl, Gas und Kohle und der Anstieg der Preise für CO2-Zertifikate, heißt es im gestern von den E-Control-Vorständen Wolfgang Urbantschitsch und Andreas Eigenbauer vorgestellten Jahresbericht der Regulierungsbehörde.

Bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 hätten elf Lieferanten wegen der Trennung der gemeinsamen Strompreiszone mit Deutschland ihre Preise für Bestandskunden – Haushalte und Gewerbe – erhöht. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres hätten 50 weitere Anbieter Preiserhöhungen vorgenommen, so Urbantschitsch. Bei den beiden großen oberösterreichischen Anbietern Energie AG und Linz AG gilt bei Strom weiterhin eine Preisgarantie bis 1. Jänner 2020.

331.500 Strom- und Gaskunden haben 2018 ihre Anbieter gewechselt. "Das war die zweithöchste Wechselrate sei Beginn der Liberalisierung", sagte Urbantschitsch. Die Wechselrate bei Strom lag bei 4,1 Prozent und bei Gas bei 6,1 Prozent. Der Anteil der Kunden, die noch nie ihren Strom- oder Gaslieferanten gewechselt haben, sei nach wie vor hoch. Bei einer im März 2019 durchgeführten Umfrage waren es 60 Prozent, bei einer Umfrage 2017 77 Prozent.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema