Dürre bremste Milchproduktion 2018 ein

Die österreichischen Milchbauern haben 2018 die Milchanlieferung auf 3,4 Millionen Tonnen (plus 2,3 Prozent) gesteigert, obwohl die Dürre im Sommer des Vorjahres ab der Jahresmitte zu einem Rückgang geführt hat. Sehr gut liefen die Exporte, die um vier Prozent auf 1,23 Milliarden Euro zulegten. Der Strukturwandel ging unterdessen weiter, immer weniger Milchbetriebe produzieren in Summe mehr Milch.

WIEN. Die hohe Konzentration des Einzelhandels macht den Milchbauern bzw. den Molkereien weiter zu schaffen. Kostensteigerungen seien den Molkereien nicht entsprechend abgegolten worden, sagte Helmut Petschar, Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM), am Dienstag vor Journalisten. Die Branche setze jedoch unverändert auf Qualitätssteigerung. So würden bereits 17,9 Prozent der Milch von Biobauern geliefert - in Deutschland seien es erst 3,5 Prozent, verglich VÖM-Geschäftsführer Johann Költringer. Der Erfolg der Qualitätsoffensive hänge aber letztlich davon ab, dass der Handel das mit höheren Preisen honoriert - und der Konsument bereit ist, dafür zu zahlen. Petschar ist überzeugt, dass Konsumenten bereit wären, 10 oder 20 Cent mehr pro Liter hochwertiger Milch zu zahlen.

Die Exportquote der Branche liegt bei 44 Prozent, wobei davon fast die Hälfte nach Deutschland geht. China hat sich zwar im Vorjahr als Exportmarkt verdoppelt - liegt mit 48 Millionen Euro aber noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Angesichts der langen Transportwege werden vor allem Pulver- und Haltbarprodukte nach China geliefert, insbesondere Milchpulver.

Der Strukturwandel der heimischen Milchwirtschaft geht unterdessen weiter. Vor dem EU-Beitritt (1994) hatte Österreich noch über 80.000 Milchbauern mit im Schnitt je knapp zehn Milchkühen im Stall. Im Vorjahr waren es 26.600 Betriebe, um 1.000 weniger als 2017, mit je 20 Kühen.

