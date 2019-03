Drei: Umsatz- und Kundenplus

Der Telekomanbieter Hutchinson Drei Austria hat 2018 den Umsatz um neun Prozent auf 881 Millionen Euro gesteigert. Das Unternehmen zählte im Vorjahr 3,9 Millionen Kunden, ein Plus von sechs Prozent.

Drei-Chef Jan Trionow. Bild: APA

WIEN. Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg 2018 um neun Prozent auf 881 Millionen Euro und ist damit deutlich stärker gewachsen als der Gesamtmarkt, so Drei heute bei der Bilanzpressekonferenz. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebitda) stieg um zehn Prozent auf 375 Millionen Euro; das Betriebsergebnis (Ebit) ging - bedingt durch Einmaleffekte im Zuge der Integration von Tele2 - um fünf Prozent auf 229 Millionen Euro zurück. Die Zahl der Beschäftigten blieb mit 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konstant.

Jan Trionow, Chef von Drei: "Das vergangene Weihnachtsgeschäft war das erfolgreichste in unserer Unternehmensgeschichte und hat unsere Position am österreichischen Mobilfunkmarkt gefestigt.“ Bei der ersten 5G Auktion im März dieses Jahres hat Drei zehn landesweite Frequenzblöcke zu einem Preis von 51,9 Millionen Euro erworben, die voraussichtlich ab April nutzbar sind. Damit sei das Unternehmen in der Lage, bereits 2019 erste Gebiete mit 5G versorgen, so Trionow.

Der Wettbewerb am österreichischen Mobilfunkmarkt habe sich 2018 weiter verschärft. Bei Drei ist der durchschnittliche monatliche Umsatz pro Kunde (Arpu) 2018 um rund drei Prozent auf 21 Euro gesunken.

Die Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong).

