Doppler Gruppe verkaufte mehr als eine Milliarde Liter Sprit

LINZ. Welser Tankstellenbetreiber will sich stärker in Richtung E-Mobilität und Handel positionieren.

Bernd Zierhut (v.li.) Daniela Dieringer, Franz Joseph Doppler Bild: (Werk)

Der Welser Tankstellenbetreiber Doppler Gruppe hat im angestammten Geschäft das Ziel, mehr als eine Milliarde Liter Treibstoffe und Heizöl zu verkaufen, im Vorjahr erreicht. Gleichzeitig sieht man aber den Gipfel beim Treibstoffabsatz erreicht. Die Unternehmensstrategie geht in Richtung E-Mobilität und Ausbau der Handelsaktivitäten.

Ziel sei es, ein "ganzheitlicher Energieanbieter" für Haushalt und Gewerbe zu werden, sagte Franz Joseph Doppler, geschäftsführender Eigentümer der Gruppe. Seit Oktober gibt es bereits die Erdgasmarke "Turmgas", Strom für Private ist geplant. Auch mit der "Austrocard", einer österreichweiten Tankkarte, die nicht nur bei den hauseigenen Tankstellen akzeptiert wird und die es seit 2018 gibt, will man weiter wachsen.

Bernd Zierhut, neben Doppler und Daniela Dieringer Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, sieht die E-Mobilität im Kommen, wenn auch derzeit die Zulassungszahlen in Österreich noch niedrig sind. Über zehn Schnellladestationen an Turmöl- und BP-Tankstellen hat Doppler bereits, heuer sollen weitere fünf folgen. Zierhut geht aber davon aus, dass die meisten E-Auto-Fahrer zuhause oder am Arbeitsplatz laden werden. Deshalb will Doppler künftig Ladestationen in 20 Parkgaragen in Wien und Oberösterreich errichten.

Einzelhandel wird forciert

Voraussetzung für den Durchbruch der E-Mobilität sei ein Masterplan der Politik zur Schaffung der nötigen Infrastruktur. Eine weitere strategische Stoßrichtung des Unternehmens ist das Geschäftsfeld Einzelhandel. Über die bestehenden Tankstellen-Shops hinaus will man etwa auf Bahnhöfen oder in U-Bahn-Stationen Nahversorger einrichten. "Wenn Sie so wollen, sind das Tankstellenshops ohne Tankstelle", sagte Doppler. Neu im Doppler-Portfolio ist auch Flugbenzin, "Doppler Aviation" genannt. Dort bietet man Treibstoffe für Flugzeuge und Hubschrauber an Sport- und Kleinflugplätzen.

Im Vorjahr erwirtschaftete die Doppler Gruppe bei einem Umsatz von rund 980 Millionen Euro ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 10,1 Millionen Euro, um 46 Prozent mehr als im Jahr 2017. Doppler betreibt 253 Tankstellen. Die Gruppe beschäftigte im Vorjahr 650 Mitarbeiter, um zehn mehr als im Jahr davor. Heuer sollen 15 Millionen Euro investiert werden.

