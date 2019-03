Digitalsteuer gescheitert, aber Amazon in der Pflicht

BRÜSSEL. Steuern: Keine EU-Werbesteuer für Internetriesen, aber Plattformen müssen Mehrwertsteuer abliefern.

Eine gemeinsame Digitalsteuer auf Online-Werbung in Europa, die vor allem multinationale Konzerne wie Google und Amazon treffen würde, ist gestern vorerst gescheitert.

Dänemark, Schweden, Estland und Irland blockierten am Dienstag bei einem EU-Finanzministerrat in Brüssel einen entsprechenden Vorschlag von Deutschland und Frankreich. Die EU will nun eine Lösung im Rahmen der Industriestaaten-Organisation OECD verfolgen.

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) zeigte sich "enttäuscht". EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici betonte aber, dass die EU-Kommission ihren Vorschlag nicht zurückziehe. Die Frage einer Digitalsteuer sei von entscheidender Bedeutung für die europäische Wirtschaft und für die Bürger. Auch Moscovici sprach von einer "verpassten Gelegenheit".

Einen großen Schritt in Richtung fairerer Besteuerung haben dafür die gestern beschlossenen Mehrwertsteuer-Vorschriften für den Online-Warenhandel gebracht. Einerseits werden diese vereinfacht, andererseits kommt die sogenannte Plattform-Haftung. Das heißt, dass ab 2021 Online-Marktplätze wie Amazon die Mehrwertsteuer abführen müssen und nicht mehr der Versender. Dadurch dürften deutlich mehr Umsatzsteuer-Abgaben in die Staatskassen fließen.

Im Visier: Asiatische Verkäufer

Das richtet sich vor allem gegen asiatische Verkäufer, die ihre Pakete bei der Einfuhr in die EU unter Wert deklarieren und häufig keine (Einfuhr-)Umsatzsteuer zahlen. "Das ist ein wichtiger Punkt für die Gleichstellung des österreichischen Versandhandels", sagte WKO-Spartengeschäftsführerin Iris Thalbauer zu den OÖN. Sie rechnet damit, dass viele solcher Verkäufer verschwinden werden – sofern die Finanz auch wirklich verstärkt kontrolliert.

