Die hohen Ansprüche der jungen Berufseinsteiger

LINZ. Anerkennung, Unterstützung und Begegnung auf Augenhöhe.

Sie sind zwischen 16 und 25 und steigen jetzt ins Berufsleben ein: die sogenannte Generation Z. Wie diese Generation die Arbeitswelt verändern wird und welche Erwartung sie an ihre Umgebung stellen, das war Thema eines Polit-talks, den die ÖVP Oberösterreich gestern in Linz veranstaltet hat.

Generationenforscher Peter Tavolato attestierte den Berufseinsteigern, mit klaren Strukturen gut umgehen zu können. "Sie sind Stundenpläne gewohnt, begrenzte Auswahlmöglichkeiten und Checklisten. Aber gleichzeitig wollen sie die Flexibilität, aus den Regeln ausbrechen zu können, wenn sie es für passend erachten", sagt Tavolato. Die Arbeitgeber müssten sich auf widersprüchliche Ansprüche einstellen. Die Führungskräfte wünschten sie sich als Mentoren, die sie unterstützen – und nicht Vorgaben machen. "Diese jungen Menschen sind von sogenannten Helikopter-Eltern großgezogen worden, die ihren Kindern alle Probleme aus dem Weg geräumt und alle ihre Wünsche erfüllt haben. Das sind sie gewohnt."

Entsprechend brauchen sie viel Aufmerksamkeit und wollen eine Begegnung auf Augenhöhe. "Wenn die Führungskräfte nicht alle ein bis zwei Wochen ein kleines persönliches Gespräch mit ihnen führen, fühlen sie sich nicht ausreichend wertgeschätzt – und wechseln den Arbeitgeber", so Tavolato. Diese jungen, gut ausgebildeten (Fach)Hochschul-Absolventen wollen Spaß haben am Arbeitsplatz und Kommunikation über Soziale Medien in Echtzeit. Der Arbeitsplatz soll in der Nähe sein. Eine gute Infrastruktur – vom Freizeit-Angebot bis zur technischen Ausrüstung – wird erwartet.

Stefan Trondl, Geschäftsführer von Dell EMC Österreich, ergänzt aus einer Studie, die sein Konzern durchgeführt hat: "Der bevorzugte Ort für die Arbeit ist das Büro." Das spiegle den Anspruch einer strengen Abgrenzung zwischen Freizeit und Arbeit. Landeshauptmann Thomas Stelzer sieht für das Land Oberösterreich als Arbeitgeber neue Ansprüche: "Ein sicherer Arbeitgeber zu sein, reicht heute nicht." (sib)

Generation Y

Sie stehen im Berufsleben, sie wurden zwischen den frühen 1980ern und Mitte der 1990er geboren.

Arbeit und Freizeit gehen ineinander über, sie trauen sich viel zu, wollen aber, dass sich Arbeit und Freizeit die Waage halten.

Generation Z

Diese Berufseinsteiger sind ab 1995 geboren. Sie wuchsen in strukturiertem Umfeld auf – und wollen auch Mentoren, die sie unterstützen. Sie leben mit den Technologien des Internets und wollen Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit.

