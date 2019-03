Die E-Mobilität und das Henne-Ei-Problem

LINZ. "Vor zwei Jahren wären bei einer solchen Veranstaltung noch zehn Leute mit Strickpulli und Birkenstock gesessen. Heute ist die E-Mobilität in der bürgerlichen Mitte angekommen", sagt Hubert Aiwanger.

Hubert Aiwanger zu Gast in Linz Bild: RLB

Der bayerische Wirtschaftsminister diskutierte am Donnerstagabend in der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich in Linz mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft über Chancen der E-Mobilität in Oberösterreich und Bayern.

Laut Andreas Klugescheid von BMW München sind erst 4,5 Prozent der verkauften BMW in Deutschland elektrisch. In Norwegen seien es 75 Prozent. Aiwanger erklärte diese Differenz mit dem "Henne-Ei-Prinzip": Mehr Ladestationen hätten sich bisher nicht gerechnet. Deshalb seien wiederum nicht mehr E-Autos gekauft worden. Laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) setzt jetzt aber ein Umdenken ein: "Die Frage, ob wir den Wandel wollen, stellt sich nicht." Die heimische Wirtschaft und ihre Zulieferer seien extrem gefordert.

Für Michael-Viktor Fischer, Chef des Wiener Ladestationen-Herstellers Smatrics, seien zwei Dinge für die Ökobilanz von E-Autos entscheidend: "Woher kommen die Materialien für die Batterien, und wie schaut es mit dem Energieaufwand bei der Produktion aus?" Durch den Druck der Autoindustrie würde aber viel geschehen, etwa beim Recycling. (prel)

