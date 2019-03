Deutschland: Ford streicht 5000 Jobs

DEARBORN/WOLFSBURG. US-Autobauer Ford will rund 5000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen.

Das teilte ein Sprecher gestern, Freitag, mit. So sollen mindestens 500 Millionen US-Dollar (442,67 Millionen Euro) eingespart werden, heißt es in einem Schreiben der Geschäftsleitung an die Mitarbeiter.

Der Jobabbau soll über Abfindungen und Frühpensionierungen erfolgen. Das Unternehmen habe seit zehn Jahren "kein nachhaltig positives Ergebnis erzielen können", heißt es. Ford hat in Deutschland eine Stammbelegschaft von rund 24.000 Mitarbeitern.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema