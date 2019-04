Der Börsetag: Deutsche Börse probt ungeordneten Brexit

Die Deutsche Börse rechnet beim geplanten EU-Austritt Großbritanniens mit dem Ernstfall. Dieser werde in Simulationen geübt, um liquide zu bleiben.

Der ungeordnete Brexit sei das einzige Szenario, das sich vorbereiten lasse, sagte Alexandra Hachmeister, oberste Managerin für Regulierung bei dem Konzern. Alle anderen denkbaren Ausgänge wie ein weicher Brexit inklusive Abkommen mit Brüssel oder ein zweites Referendum in Großbritannien ließen sich politisch nicht vorhersehen. Die Börse teste in Simulationen den Ernstfall, sagte Hachmeister weiter. Sie müsse dafür sorgen, "dass am Tag eins nach einem harten Brexit die Finanzmärkte liquide sind und funktionieren". Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen seien bereits für den 29. März - der ursprünglich geplante Stichtag für den Brexit - durchgeführt worden. Nun arbeite der Börsenbetreiber auf das nächste Austrittsdatum, möglicherweise der 12. April, hin.

Der deutsche Pharma- und Agrarchemie-Konzern Bayer zückt den Rotstift und streicht in Deutschland 4.500 Stellen. Das ist etwa jede siebente Stelle, in Deutschland hat der Konzern bisher noch 32.100 Stellen. Damit wolle man die "Wettbewerbsfähigkeit verbessern und die Profitabilität steigern", sagte ein Konzernsprecher am Dienstag in Leverkusen. Der Konzern wolle "schlanker, schneller und flexibler" werden. Die Stellen sollen unter anderem über Abfertigungen abgebaut werden. Betriebsbedingte Kündigungen bei Bayer sind in Deutschland ohnehin bis Ende 2025 ausgeschlossen. Wo genau die Jobs gestrichen werden, ist noch weitgehend offen.

Das Schweizer Medizinunternehmen Alcon ist bei seinem Börsendebüt am Dienstag mit rund 27 Milliarden Dollar (24 Milliarden Euro) bewertet worden. Die Aktien des vom Pharmakonzern Novartis abgespaltenen Spezialisten für Augenheilkunde starteten mit 55 Franken (48,9 Euro) in den Handel an der Schweizer Börse SIX. Das auf Augenchirurgie und Kontaktlinsen spezialisierte Unternehmen ist damit nicht nur der größte Neuzugang am Parkett in Zürich seit neun Jahren, sondern spielt auch weltweit ganz oben mit.

Der börsennotierte heimische Mautspezialist Kapsch TrafficCom hat gemeinsam mit Evocon einen Auftrag im Wert von 18 Millionen Euro in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, bekommen. Die Firmen erhielten den Zuschlag für die Lieferung der Komplettlösung für urbanes Mobilitätsmanagement, heißt es am Dienstag in einer Aussendung. Der Auftragswert teile sich im Verhältnis 60:40 auf Kapsch und Evocon, einem Partner vor Ort, auf. Das Projekt beinhalte die Entwicklung und Errichtung der neuen Infrastruktur über einen Zeitraum von 17 Monaten sowie den technischen Betrieb für vier Jahre.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema