Das Haus auf dem Land ist für viele Österreicher ein Lebensziel

LINZ. Eigentum schaffen ist hinter einem harmonischen Familienleben und sozialer Sicherheit ein zentrales Element der Lebensplanung.

Harmonie, soziale Sicherheit, Geborgenheit und Freiheit stehen ganz oben auf der Liste der Lebensziele der Österreicher. Auch die Schaffung von Eigentum wird von knapp 40 Prozent der Landsleute genannt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die das Imas-Institut im Auftrag des "Raml und Partner Forums" durchgeführt hat.

"Eigentum wird dabei mit Immobilienbesitz gleichgesetzt", sagte Paul Eiselsberg von IMAS. Die Umfrage zeigt auch, dass die Österreicher mit ihrer momentanen Wohnsituation zu 54 Prozent sehr zufrieden und knapp zwei weitere Fünftel zumindest einigermaßen zufrieden sind. "Personen ab 60 Jahren und jene, die ein Eigenheim haben, sind besonders zufrieden", sagte Eiselsberg.

Als Hauptmotive für Eigentum nennen die Befragten, keine Miete mehr zahlen zu müssen, die Lebensqualität zu verbessern und die Verwirklichung eines Traums. Gegen Eigentum sprechen laut Umfrage die Notwendigkeit, sich um alles selbst kümmern zu müssen, die Problematik der Aufteilung bei Trennungen bzw. Scheidungen und vor allem die hohen Investitionen.

Das Geld ist offensichtlich der Engpassfaktor bei der Schaffung von Eigentum. Knapp jeder zweite Österreicher ist der Meinung, dass der Traum von den eigenen vier Wänden mit eigenen finanziellen Mitteln nur sehr schwer umsetzbar ist. Immerhin die Hälfte der Befragten ist aber der Ansicht, sich in Österreich hocharbeiten zu können (siehe Kasten).

Reihenhaus nicht hoch im Kurs

Fragt man Herrn und Frau Österreicher, welche Art vom Eigenheim sie bevorzugen, liegt eindeutig das Haus auf dem Land vorne. 38 Prozent der Befragten würden diese Form des Eigentums bevorzugen, deutlich vor der Eigentumswohnung in der Stadt mit 22 Prozent. "Das ist überraschend, da derzeit viele Leute in die Stadt ziehen", sagte Eiselsberg. Weit abgeschlagen in der Gunst der Befragten liegt das Reihenhaus. Nur vier Prozent der Befragten bevorzugen diese Wohnform.

Markus Raml, Geschäftsführender Gesellschafter der Raml und Partner Steuerberatung GmbH und Initiator des Raml und Partner Forums, leitet von den Ergebnissen der Befragung ab, dass es Aufgabe der Politik sei, die Abgabenquote zu senken, um es den jungen Menschen zu ermöglichen, "mit eigener Leistung ein Nest für ihre Familie zu schaffen."

Konkret zum Erwerb von Eigentum schlägt Raml vor, den Käufern der ersten Immobilie bzw. des ersten Grundstücks sowohl die Grunderwerbssteuer als auch die Grundbuch-Eintragungsgebühr zu erlassen. "Das würde Eigenheime um 4,6 Prozent billiger machen", sagt Raml. Auch bei Wasser- und Kanalgebühren der Gemeinden gäbe es Spielraum. (hn)

„American Dream“

„Kann man sich in Österreich heute noch aus einfachen oder ärmlichen Verhältnissen durch eigene Leistung hocharbeiten, also den „Amerikanischen Traum“ vom Tellerwäscher zum Millionär verwirklichen?“ So lautete die Fragestellung, auf die eine knappe Mehrheit der Österreich „ja“ sagte. 27 Prozent sehen keine Chance, ein gutes Fünftel hat dazu keine Meinung. Frauen sehen den „American Dream“ eher in Reichweite. Sie sagen zu 53 Prozent „ja“, bei den Männern sind es 49 Prozent. Junge (16 bis 34 Jahre) sagen zu 54 Prozent „ja“.

