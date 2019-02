Das Buhlen um ausländische Investoren

Während die österreichische Regierung im Schloss Schönbrunn sich die Aufwartung machen lässt, haben sich andere Länder schon längst die Rosinen aus dem TCFKATUK gepickt. Allein die Niederlande weit über 200.



Nicht laden lassen, sondern selber was machen und selber aktiv werden. Aber dafür ist dort nun schon zu spät. Österreich geht als Verlierer aus dem TCFKATUK Ausverkauf heraus.



Ach ja …. TCFKATUK = The Country Formerly Known As The United Kingdom …...^^