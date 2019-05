Containerumschlag besserte Bilanz des Linzer Hafens auf

LINZ. Zuwächse im Containerterminal und in der Logistik bescherten dem Linzer Hafen im vergangenen Geschäftsjahr ein Umsatz- und Ergebnisplus. Der Wasserumschlag brach hingegen wegen des heißen Sommers ein.

Bild: Volker Weihbold

Der Umsatz des Linzer Hafens, den die Linz AG betreibt, stieg im abgelaufenen Jahr (per 30.9.) um 12,3 Prozent auf 50,2 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) legte um 19 Prozent auf 4,41 Millionen Euro zu. Diese Zahlen präsentierten heute, Montag, Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider, Hafen-Chef Harald Kronsteiner und Werner Sonnleitner, Chef der Linz Service GmbH, einer Tochter der Linz AG.

Zurückzuführen seien die Steigerungen im Wesentlichen auf Zuwächse in der Transportlogistik und im Containerterminal, sagte Haider. Die Gesamtbetriebsleistung des Hafens stieg um 1,7 Prozent auf 2.817.678 Tonnen. Allerdings besserte hier der Landumschlag die Bilanz auf. Denn während auf Straße und Schiene um 9,48 Prozent mehr Container transportiert wurden, waren es auf dem Wasser um 20,79 Prozent weniger.

Der Rückgang im Wasserumschlag sei einerseits durch Niedrigwasser wegen des heißen Sommers, andererseits durch die geplante Abstellung einer Anlage beim Düngemittelumschlag begründet, sagte Kronsteiner. 2018 legten 556 Schiffe am Linzer Hafen an, um 141 weniger als im Jahr zuvor.

Projekt Neuland: „Gut im Plan“

„Gut im Plan“ seien die Arbeiten beim Projekt Neuland. Wie berichtet, soll aus dem Stadtteil in den kommenden Jahren ein Treffpunkt von Öffentlichkeit und Freizeit mit Gewerbe und Industrie werden. Derzeit seien ein Parkdeck, eine Tiefgarage und ein Lkw-Ingate in Bau. Im Februar 2020 soll das gesamte Gelände fertig sein. Für das Projekt Neuland nimmt die Linz AG heuer 20 Millionen Euro in die Hand. Insgesamt sollen 24,6 Millionen Euro an Investitionen in den Ausbau des Hafens fließen, kündigte Haider an.



