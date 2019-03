Chrysler-Gebäude geht an Käuferduo um René Benko

NEW YORK/WIEN. Immobilienexperte spricht von Hochrisiko-Geschäft wegen hoher Leerstände und Sanierungsbedarf.

1930 eingeweiht, ein Wahrzeichen Bild: Reuters

Der österreichische Immobilieninvestor René Benko hat nach Angaben mehrerer US-Medien gemeinsam mit der US-Firma RFR das berühmte Chrysler Building in New York um 150 Millionen Dollar gekauft. Von Benkos Signa gab es am Wochenende keine Erklärung dazu.

Das 319 Meter hohe Gebäude im Herzen Manhattans ist eines der berühmtesten Gebäude der Metropole und das 13.-höchste Gebäude der USA. Der derzeitige Eigentümer Mubadala aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (der in Österreich als 64-Prozent-Eigentümer von Borealis bekannt ist) und Tishman Speyer bringen das Chrysler-Gebäude in für die Immobilienbranche schwierigen Zeiten auf den Markt. Mubadala hatte 2008 um 800 Millionen Dollar (gut 700 Millionen Euro) von Tishman Speyer einen 90-prozentigen Anteil am Chrysler Building erworben, die restlichen zehn Prozent blieben im Besitz der Immobilienfirma.

Die "Kleine Zeitung" hat am Wochenende einen in New York lebenden Immobilienunternehmer um seine Bewertung des Deals, der auf den ersten Blick wie ein Schnäppchen aussieht, gebeten. Thomas Guss bezeichnet den Deal als "Hochrisiko-Geschäft". Das Objekt sei von vielen Fonds geprüft, bewertet und als sehr teuer eingestuft worden.

Dies, weil das Grundstück der Cooper-Union-Universität gehöre, die dafür eine hohe Miete verlange. 2018 habe diese 32,7 Millionen Euro betragen – und sie werde aufgrund einer Vereinbarung weiter stark steigen. Das Grundstück ist nicht Teil des Geschäfts.

Laut Guss müssten 100 Millionen Euro investiert werden, um die Büros zu modernisieren – das bei ähnlich strengen Denkmalschutzauflagen wie in Europa. Derzeit gibt es rund 20 Prozent Leerstände in dem Haus. Überdies stehen 1,6 Millionen Quadratmeter Wohnungen und Büros vor der Fertigstellung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema