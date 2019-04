Buwog: 90 Tage, drei Repliken und zwei Tote

WIEN. Am 90. Tag des Grasser-Prozesses hatten die Angeklagten die Möglichkeit, zu den bisherigen Zeugenaussagen Stellung zu nehmen, was Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger und Lobbyist Peter Hochegger nutzten.

Grasser: Prozess als Strafe Bild: APA/GEORG HOCHMUTH/APA-POOL

Letzterer gebrauchte sein Rederecht dazu, Meischberger zu belasten, während Grasser einmal mehr von einer gelungenen Buwog-Privatisierung schwärmte.

Der Kaufpreis von 960 Millionen Euro sei in der Branche bekannt gewesen. Warum dann die Immofinanz an den Grasser-Trauzeugen Meischberger und Hochegger im Geheimen 9,6 Millionen Euro an Provision für den 960-Millionen-Euro-Tipp gezahlt hat, ließ Grasser offen.

Grasser verwies einmal mehr auch auf die Rolle von Ex-Landeshauptmann Jörg Haider und Ex-RLB-OÖ-Chef Ludwig Scharinger bei der Buwog-Privatisierung, bei der die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich gemeinsam mit der Immofinanz auftrat. Beide können nicht mehr befragt werden, da sie verstorben sind. Laut Meischberger kam der 960-Millionen-Euro-Tipp von Haider.

Grasser wandte sich auch teilweise direkt an die Schöffen und bezeichnete den Prozess als Strafe für ihn.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema