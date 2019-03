Brau Union: Wachstum mit Export und 0,0 Prozent

LINZ. Das erste Jahr als Chef der Brau Union war für den Norweger Magne Setnes "ein sehr erfolgreiches". Ein Brauverfahren ohne Restalkohol macht bei Heineken jetzt Schule.

Magne Setnes ist seit einem Jahr Chef der Brau Union. Bild: Brau Union Österreich

Es gab sogar einen Trendbruch, weil der Bierabsatz erstmal wieder anstieg, nicht zuletzt wegen des Jahrhundertsommers". Sowohl Absatz als auch Umsatz seien im Vorjahr gestiegen. 2017 hat die Brau Union fünf Millionen Hektoliter Bier erzeugt und 732 Millionen Euro umgesetzt.

Im Gespräch mit den OÖNachrichten erwartet Setnes aber auch heuer ein Rekordjahr. Das mehrprozentige Wachstum soll allerdings mit null Prozent Alkohol und in diesem Zusammenhang mit neuen Produkten erreicht werden. Der Gösser Naturradler, der sich unter anderem in Deutschland zu einem Verkaufsschlager entwickelt hat, kommt als 0,0-Prozent-Radler auf den Markt. Und das Hopfengetränk Hops gibt es dann in den Geschmacksrichtungen Bitter Orange und Maracuja.

Tatsächlich ohne Alkohol

Die Brau Union hat für die alkoholfreien Biergetränke ein Brauverfahren entwickelt, das den Restalkohol vollständig eliminiert und den vollen Geschmack behält. Dieses in Österreich entwickelte Verfahren soll nun auch im gesamten Konzern zum Einsatz kommen. Bisher wies alkoholfreies Bier stets Reste von Alkohol auf, mit weniger als 0,5 Prozent darf es aber als alkoholfreies Bier bezeichnet werden.

Im Handel sollen die neuen Getränke in einer so genannten alkoholfreien Zone präsentiert werden, die auch eine Art Dachmarke sein soll. Und wenn dort die Nachfrage weiter so steige, werde dies mit Zeitverzögerung auch in der Gastronomie ihren Niederschlag finden, sagt Brau-Union-Marketingchef Andreas Stieber. Die Getränke seien nicht so süß wie andere Erwachsenen-Softdrinks, haben weniger Zucker und sind kalorienärmer.

Neben den alkoholfreien Produkten sind vor allem die Exportmärkte ein Wachstumstreiber. Zehn Prozent der Produktion werden ins Ausland geliefert. Der Gösser Naturradler ist in Bayern die Nummer zwei und in Berlin die Nummer eins unter den Radlern. Das Edelweiß Weizenbier wird in Frankreich öfter verkauft als in Österreich und ist auch in Südkorea auf einem erfolgversprechenden Weg.

Generell muss sich die Bierbranche auf geänderte Trinkgewohnheiten einstellen. Tagsüber wird weniger Alkohol konsumiert. Frauen sind Bier und vor allem Radler nicht abgeneigt, wollen aber keine großen Gebinde.

Auch für Bierverweigerer

Und schließlich braucht es Alternativen für die Bierverweigerer. Dies glaubt man bei der Brau Union im Cider gefunden zu haben. Das sei kein kurzfristiges Projekt, aber langsam beginne die Nachfrage merkbar zu steigen. Auch weil es verschiedene Geschmacksrichtungen gebe. Die Brau Union vertreibt den Apfel Cider unter den Marken Strongbow (international) und Stibitzer (regional).

