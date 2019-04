Borkenkäfer: Regierung stärkt Schutzwälder mit Millionenpaket

LINZ. In Oberösterreich sind im Vorjahr zwei Millionen Festmeter Schadholz angefallen. Mehr als die Hälfte davon wurde durch die Borkenkäferplage verursacht.

Die hohen Schadholzmengen und der Ausblick auf ein weiteres schlimmes Borkenkäfer-Jahr 2019 zwingen die Bundesregierung zum Handeln: Um die Schutzwirkung des Waldes bei Lawinen, Steinschlag, Muren und Hochwasser weiter zu gewährleisten, werden bis 2023 insgesamt 29 Millionen Euro in Österreichs Schutzwälder investiert. Das gaben Oberösterreichs Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger und Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) am Dienstag bei einem Pressegespräch in Linz bekannt.

Dazu kommen laut Hiegelsberger eine Reihe von Sofortmaßnahmen: Um das befallene Holz so schnell wie möglich aus den Wäldern zu entfernen, werden die Ausnahmeregelung zur Schadholzlagerung auf beihilfefähigen Flächen bis 2020 verlängert. Auch die Errichtung von Nasslagern für das Holz wird künftig mit 80 statt mit 30 Prozent gefördert. Nur so könne der Ausweitung der Borkenkäferplage begegnet werden.

Wie berichtet, sind in Oberösterreichs Wäldern im Vorjahr zwei Millionen Festmeter Schadholz angefallen. Mit 1,23 Millionen Festmetern geht mehr als die Hälfte davon auf das Konto des Borkenkäfers. Dazu kommen Sturm- sowie Schneebruchschäden. Österreichweit waren es 2018 9,9 Millionen Festmeter Schadholz - 53 Prozent mehr als 2017. Dringender Appell an die Holzindustrie Der Fokus liegt laut Hiegelsberger auf der Wiederaufforstung der betroffenen Wälder: Zu diesem Zweck wurden im Vorjahr bereits 35 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Dazu kommen nun die 27 Millionen Euro für die Schutzwälder: Als eine der Maßnahmen soll etwa, wie berichtet, die Fichte, ein Flachwurzler, in tieferen Lagen durch widerstandsfähigere Baumarten wie Douglasie und Tanne ersetzt werden. Wie die Förderung genau ausgestaltet sein wird, darüber werde jetzt erst beraten, so Köstinger. Köstinger und Hiegelsberger richteten am Dienstag auch einen Appell an die heimische Holzindustrie: Angesichts der enormen Schadholzmengen müssten die Unternehmer auf billige Exportware, etwa aus Tschechien (wir haben berichtet), verzichten. Auch Konsumenten könnten ihren Teil beitragen: Das PEFC-Siegel, etwa bei Pellets, garantiere, dass das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Österreich stamme.

1 Kommentar betterthantherest (4316) 09.04.2019 13:25 Uhr widerstandsfähigere Douglasie?



Sehr verbiss- und schälanfällig, auch noch bei Stammumfängen von 10 cm; sehr stark schneedruck gefährdet; in jungen Jahren sehr sturmanfällig, wächst auf vielen Standorten aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht.



Tanne: sehr verbissanfällig;



Beides muss eingezäunt bzw. mit Einzelschutz versehen werden. Antwort schreiben

