Börsetag: Wirecard-Aktie schoss nach oben

FRANKFURT. Untersuchungen haben nur kleine Unregelmäßigkeiten in den Büchern des bayerischen Zahlungsabwicklers gefunden.

Wirecard war am Dienstag der Gewinner an der Frankfurter Börse. Bild: (dpa)

Große Erleichterung bei den Aktionären des Zahlungsabwicklers Wirecard, der im DAX gelistet ist: Eine Anwaltskanzlei in Singapur hat in einer zehn Monate dauernden Untersuchung nur kleinere Unregelmäßigkeiten in den Büchern des bayerischen Zahlungsabwicklers gefunden. Wirecard selbst sieht das Management um Vorstandschef Markus Braun in der Zentrale in Aschheim bei München von den Vorwürfen der Bestechung und der Bilanzfälschung durch die unabhängige Untersuchung der Kanzlei Rajah & Tann entkräftet. Einige Angestellte in Singapur selbst könnten sich nach den dort geltenden Gesetzen jedoch strafbar gemacht haben, hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme zu den Ergebnissen der Untersuchung, die seit Wochen erwartet worden waren.

Die Wirecard-Aktie, die seit der Veröffentlichung der Vorwürfe eines internen Hinweisgebers in der "Financial Times" (FT) steil abgestürzt war, schoss um bis zu 32 Prozent auf 130 Euro nach oben. Die Papiere gingen mit einem Plus von 26,3 Prozent auf 125 Euro aus dem Handel, dem größten Tagesgewinn seit mehr als zehn Jahren. "Die ganze 'Ermittlung' des FT-Journalisten, der seit vielen Jahren negativ gegenüber Wirecard eingestellt ist, entbehrt jeder fundamentalen Grundlage", schrieben die Analysten von Hauck & Aufhäuser in einer ersten Einschätzung. "Wirecard und sein Management sind offenbar zur Gänze entlastet."

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Montag-Schluss (3015,14) um 20,45 Punkte oder 0,68 Prozent auf 3035,59 Zähler. Wien. Gegenüber Ultimo 2018 liegt der ATX per heute 289,81 Punkte oder 10,55 Prozent im Plus. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,60 Prozent oder 9,2 Punkten bei 1530,24 Einheiten.

Das Tageshoch erreichte der ATX gegen 14.45 Uhr mit 3047,76 Zählern. Das Tagestief lag im Eröffnungshandel bei 3016,15 Zählern. Im prime market zeigten sich am Ende der Sitzung 21 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und zwei unverändert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema