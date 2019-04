Börsetag: Wien im Plus

Wien. Die Wiener Börse zeigte sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite. Der ATX stieg um 0,54 Prozent.

Es war international ein recht ruhiger Börsetag. So wie Wien konnte auch Frankfurt leicht zulegen. In New York startete der Dow Jones mit leichten Verlusten.

In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Februar deutlich gefallen. Der Auftragseingang fiel um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen etwas stärkeren Rückgang um 1,8 Prozent erwartet. Im Jänner waren die Auftragseingänge korrigiert um 0,1 (zunächst 0,3) Prozent gestiegen.

Die Aktien von Facebook stiegen um 1,75 Prozent. Die Deutsche Bank sieht ein hohes Umsatzpotenzial durch die App des Bilderdienstes Instagram, der zum Konzern des Betreibers von sozialen Medien gehört.

Wenig erfreulich fiel die Wachstumsprognose der WTO für den Welthandel aus. Der globale Warenaustausch wird nach Prognose der Welthandelsorganisation WTO heuer angesichts zahlreicher Konflikte langsamer zulegen. Das Wachstum werde voraussichtlich auf 2,6 Prozent nachlassen, sagte die WTO am Dienstag in Genf voraus. Bisher war sie von 3,7 Prozent ausgegangen, nachdem es 2018 noch zu einem Plus von 3,0 Prozent gereicht hatte.

Als größtes Risiko gilt der Handelskonflikt zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaft USA und China, die sich gegenseitig mit Strafzöllen überzogen haben. Beide Seiten verhandeln derzeit über eine Beilegung des Streits. Sollten die Spannungen zunehmen, könnte der Welthandel heuer sogar nur um 1,3 Prozent wachsen, warnte die WTO. Umgekehrt könnte bei einer Lösung auch ein größeres Plus von bis zu 4,0 Prozent herausspringen.

Die deutschen Exporteure rechnen ungeachtet der zahlreichen Risiken - zu denen auch ein ungeordneter EU-Abschied Großbritanniens und der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und der EU zählen - in diesem Jahr mit einem Umsatzrekord. Die Ausfuhren dürften um bis zu drei Prozent auf die Bestmarke von 1,357 Billionen Euro zulegen, sagte der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) kürzlich voraus. Auch 2018 hatte es ein Plus in dieser Größenordnung gegeben.

Wenig Optimismus verbreitete auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF). Die Weltwirtschaft befindet sich nach Darstellung von IWF-Chefin Christine Lagarde in einer heiklen Phase. Die Wachstumsgeschwindigkeit verlangsame sich weiter - unter anderem wegen anhaltender Handelsspannungen, sagte die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) am Dienstag in Washington. Washington. Andererseits wirkten sich die geduldigere Notenbankpolitik etwa in den USA sowie die stimulierende Geldpolitik in China positiv auf die Konjunktur aus.

IWF und Weltbank empfangen in der nächsten Woche in Washington die internationale Finanzelite zu ihrer Frühjahrstagung. Dann steht auch die Fortschreibung des Weltwirtschaftsberichts an.

Lagarde warnte vor einer weiteren Verschärfung des Handelskrieges zwischen China und den USA. Sollten die USA Sonderzölle auf alle Warenimporte aus China erheben, würde dies die Wirtschaftsleistung in den USA um 0,6 Prozentpunkte verringern - in China sogar um 1,5 Punkte, wie der IWF errechnete.

