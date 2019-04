Börsetag: Dieselaffäre bringt Daimler unter Druck

FRANKFURT/ZÜRICH. Gegen den Stuttgarter Autobauer wurde ein Anhörungsverfahren eingeleitet. Es geht um den Verdacht einer unzulässigen Abschalteinrichtung.

Die Frankfurter Börse Bild: Reuters

Ein neuer Verdacht in der Diesel-Affäre hat Anleger von Daimler zu Wochenbeginn aufgeschreckt: Das Papier, das im Deutschen Aktienindex (Dax) notiert ist, verlor am Montag zeitweise 1,3 Prozent, grenzte die Verluste später aber etwas ein. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat ein Anhörungsverfahren gegen den Stuttgarter Autobauer wegen des Verdachts auf eine unzulässige Abschalteinrichtung eingeleitet. Laut "Bild am Sonntag" soll Daimler eine umstrittene Softwarefunktion in der Motorsteuerung bei Werkstattaufenthalten "unbemerkt" entfernt haben. Der Konzern widersprach dem: "Es stimmt nicht, dass wir das heimlich getan hätten", betonte eine Sprecherin. Analysten zeigten sich besorgt, dass der Verdacht dem Ruf von Daimler weitere Kratzer hinzufügen könne. Unklar sind die finanziellen Auswirkungen.

Mit Snackautomaten an die Börse?

Die Schweizer Börse könnte demnächst Zuwachs bekommen: Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet, strebt das Unternehmen Selecta einen Börsegang vor. Selecta betreibt europaweit 460.000 Snackautomaten, die auf Bahnhöfen, öffentlichen Plätzen und in Büros aufgestellt sind. Die Transaktion könnte bereits im Mai stattfinden.

Die US-Börsen haben heute zu Handelsbeginn etwas schwächer notiert: Gegen 16.00 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um 0,13 Prozent auf 26.377,23 Zähler. Der S&P-500 Index verlor 0,10 Prozent auf 2904,39 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gab 0,15 Prozent auf 7972,39 Einheiten ab.Unter den Einzelwerten standen die Zahlenvorlagen der US-Großbanken Goldman Sachs und Citigroup im Fokus. Goldman Sachs verdiente im ersten Quartal gut ein Fünftel weniger als ein Jahr zuvor. Experten hatten jedoch einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Die Goldman-Sachs-Aktie notierte 2,7 Prozent tiefer. Auch die Anteilsscheine der Citigroup zeigten ein deutliches Minus von 1,3 Prozent. Den aktuellen Quartalszahlen zufolge hatte ein überraschend robuster Handel mit Anleihen der Bank ein Gewinnplus beschert. Allerdings waren gleichzeitig die Erträge etwas zurückgegangen.

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag bei unterdurchschnittlichem Volumen mit fester Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Freitag-Schluss (3215,63) um 33,2 Punkte oder 1,03 Prozent auf 3248,83 Zähler.An der Spitze des ATX Prime legten die Aktien von Polytec um vier Prozent zu, gefolgt von Strabag mit einem Aufschlag von 3,65 Prozent. Ans Ende der Kurstafel sackten Amag. Die Papiere der Aluschmiede fielen um satte 3,31 Prozent, die allerdings ex Dividende gehandelt wurden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema