Börsetag: Übernahmegerüchte beflügeln Commerzbank-Aktie

FRANKFURT/NEW YORK. Die Bank-Austria-Mutter Unicredit soll Interesse am deutschen Geldhaus zeigen. In den USA stürzte die Tesla-Aktie vorbörslich ab.

Heißer Übernahmekandidat: Deutsche Bank und Unicredit zeigen Interesse an der Commerzbank. Diese ist seit der Finanzkrise teilverstaatlicht. Bild: Reuters

Eine mögliche Übernahme der deutschen Commerzbank durch die italienische Großbank und Bank-Austria-Mutter Unicredit hat am Donnerstag die Frankfurter Börse beschäftigt: Die Aktien der Deutschen Bank gaben heute um 1,6 Prozent nach, während die Papiere der Commerzbank um bis zu vier Prozent stiegen.

Wie heute, Donnerstag, bekannt wurde, bereitet die Uni Credit offenbar ein milliardenschweres Übernahmeangebot für die deutsche Commerzbank vor. Dies berichtet die „Financial Times“ unter Berufung auf Insider. Demnach werde sich Unicredit zwar nicht in laufende Fusionsgespräche zwischen Commerzbank und Deutscher Bank einschalten. Die Italiener stehen aber bereit, falls diese Gespräche scheitern sollten, heißt es. Konkret wolle Unicredit mit einem bedeutenen Anteil die Kontrolle bei der Commerzbank übernehmen und diese dann mit ihrer deutschen Tochter HypoVereinsbank zusammenlegen. Die Kombination der beiden Geldhäuser würde ihren Sitz weiter in Deutschland haben, während die Unicredit Sitz und Börsennotiz in Mailand behalten würde, schreibt die Zeitung.

Die Commerzbank wird derzeit an der Börse mit rund neun Milliarden Euro bewertet. Die Übernahmegerüchte beflügelten die Aktie. Die Papiere der Unicredit fielen hingegen. Unicredit und Commerzbank lehnten einen Kommentar zu dem Bericht ab. Deutsche Bank und Commerzbank loten derzeit Möglichkeiten für eine Fusion aus. Deutschen Medienberichten zufolge könnte es schon dieses Wochenende zu einer Vorentscheidung um einen Zusammenschluss kommen.

Auslieferungsprobleme bei Tesla - Aktie stürzt ab

Der US-Elektroautobauer Tesla tut sich mit der Expansion seines Hoffnungsträgers Model 3 nach Europa und China schwerer als gedacht. Wegen des hohen Transportaufwands brachen die Auslieferungen der Firma von Tech-Milliardär Elon Musk zu Jahresbeginn ein. Das Unternehmen teilte mit, rund 63.000 Autos ausgeliefert zu haben. Das ist ein Rückgang von 31 Prozent gegenüber dem Vorquartal und deutlich weniger als von Experten erwartet. Aktionäre reagierten schockiert und schickten die Tesla-Aktie am Donnerstag auf Talfahrt: Vorbörslichen geriet sie mit mehr als zehn Prozent ins Minus. Anleger befürchten, dass die Auslieferungszahlen auch die Finanzresultate in Mitleidenschaft ziehen. Musk hat bereits rote Zahlen für das erste Quartal angekündigt, Tesla warnte nun erneut, dass das Ergebnis negativ belastet werden könnte.

Die Wiener Börse hat bei geringem Volumen mit leichterer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Mittwoch-Schluss (3131,48) um 8,83 Punkte oder 0,28 Prozent auf 3122,65 Zähler. Gegenüber Ultimo 2018 liegt der ATX per heute 376,87 Punkte oder 13,73 Prozent im Plus. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,20 Prozent oder 3,08 Punkten bei 1572,52 Einheiten. Das Tageshoch erreichte der ATX kurz Handelsbeginn mit 3136,32 Zählern. Das Tagestief lag gegen 10.00 Uhr bei 3103,67 Zählern. Im prime market zeigten sich am Ende der Sitzung 19 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und vier unverändert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema