Börsetag: Türkische Lira erneut in Turbulenzen

Durch die Wahlverluste des türkischen Präsidenten Erdogan in den großen Städten befürchten Experten ein Börsenbeben 2.0. Und Schwächen decken Kontrolleure beim Schweizer Konzern ABB auf.

Beim börsenotierten Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB sind erneut Schwächen bei der internen Kontrolle der Finanzberichterstattung ans Licht gekommen. Der Buchprüfer KMPG habe bei der Revision des Abschlusses 2018 Mängel in Bezug auf bestimmte IT-Kontrollen in Nordamerika und auf Gruppenebene festgestellt, erklärte ein ABB-Sprecher am Montag. Der Fall hat auch für das Top-Management Konsequenzen: Einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung wurde der Bonus für 2018 gekürzt. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Buchprüfer ABB Versäumnisse vorwirft. Vor zwei Jahren stellte Ernst & Young in Zusammenhang mit einem Betrugsfall in Südkorea fest, dass der Konzern die Finanzberichterstattung nicht effektiv kontrolliere. ABB ist der Mutterkonzern des Innviertler Robotikherstellers Bernecker & Rainer (B&R).

Die UniCredit-Tochter Bank Austria hat 2018 einen Konzerngewinn von 637 Millionen Euro ausgewiesen, nach 653 Millionen Euro im Vorjahr. Allerdings legte das Betriebsergebnis nach Kreditrisikoaufwand um 15 Prozent auf 829 Millionen Euro zu und das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich um ein Viertel auf 716 Millionen Euro, geht aus dem am Montag veröffentlichten Jahresfinanzbericht hervor. In Summe verbesserte sich das Verhältnis zwischen Kosten und Einnahmen (Cost/Income Ratio) von 63,9 Prozent auf 61,6 Prozent. Die heute veröffentlichten Zahlen sind der Geschäftsbericht der UniCredit Bank Austria AG und enthalten auch die CIB-Division (Corporate and Investment Banking). In den Anfang Februar von der Mutter UniCredit veröffentlichten Zahlen für das Commercial Banking Austria war das Corporate and Investment Banking nicht enthalten.

Die seit Jänner in Wien börsennotierte Linzer Investorennetzwerk startup300 kauft den Finanzierungsdienstleister Minted Unternehmens- und PR-Beratungs GmbH. Der Kaufpreis beträgt rund 800.000 Euro. Dieser wird mittels Sacheinlage der Anteile der Gesellschaft gegen Ausgabe von jungen Aktien der startup300 AG bezahlt, wobei der Aktienpreis der startup300 AG mit 10 Euro pro Stück festgesetzt wird.

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn unter dem Strich kaum bewegt. Am Montagnachmittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1224 US-Dollar gehandelt und damit in etwa so hoch wie am Freitagabend. Zwischenzeitliche Gewinne konnten nicht gehalten werden. Konjunkturdaten aus den USA, der Eurozone und China brachten Bewegung auf dem Devisenmarkt.

Mit den türkischen Kommunalwahlen ist die Landeswährung Lira erneut in Turbulenzen geraten. Präsident Erdogan weckte im Vorfeld mit verbalen Attacken gegen die USA, Spekulanten und die türkische Notenbank bei den Investoren böse Erinnerungen an die mit Mühe eingedämmte Währungskrise im vergangenen Jahr. Durch die Wahlschlappe für Erdogans islamisch-konservative AK-Partei in der Hauptstadt Ankara und der drohenden Niederlage in Istanbul sehen Experten das tief in der Rezession steckende Land vor einer ungewissen Zukunft und schließen ein Börsenbeben 2.0 nicht aus.

