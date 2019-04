Börsetag: Ölpreis klettert auf Fünfmonatshoch

SINGAPUR. Die Ölpreise haben am Montag angesichts hoher Angebotsrisiken neue fünfmonatige Höchststände erreicht. Der Preis für die Nordseesorte Brent liegt bei 70,60 Dollar.

(Symbolfoto) Bild: REUTERS

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 70,60 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 25 Cent auf 63,33 Dollar.

Marktteilnehmer nannten die drohende Eskalation der Krise in Libyen als einen Grund für die Preisaufschläge am Ölmarkt. In dem ölreichen OPEC-Land sieht sich die international anerkannte Regierung einer militärischen Offensive des einflussreichen Generals Chalifa Haftar ausgesetzt.

Libyen hat im vergangenen Monat etwa 1,1 Millionen Barrel Rohöl am Tag gefördert und ist damit ein mittelgroßer Produzent im Ölkartell OPEC. Hinzu kommen jedoch die US-Sanktionen gegen den Iran und die schwere Wirtschaftskrise in Venezuela. Zusammen mit der OPEC-Strategie eines knappen Angebots sorgen die Entwicklungen für steigende Ölpreise.

Boeing an der Börse unter Druck

Nach zwei Flugzeugabstürzen baugleicher Maschinen vom Typ 737 Max 8 in weniger als einem halben Jahr und weltweiten Startverboten für die gesamte Baureihe steht Boeing massiv unter Druck: Die Drosselung der Produktion der Unglücksfliegerbaureihe 737 Max belastet den Konzern an der Börse. Die Aktien des US-Luftfahrtriesen sackten am Montag im vorbörslichen US-Handel um mehr als vier Prozent ab, lagen nach Handelseröffnung aber nur noch 3,4 Prozent im Minus.

Die Wiener Börse hat am Montag bei schwachem Volumen mit schwacher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Freitag-Schluss (3154,90) um 43,93 Punkte oder 1,39 Prozent auf 3110,97 Zähler.

