Börsetag: Kursgewinne an den internationalen Börsen

WIEN. Es war ein freundlicher Börsetag. Wien konnte um mehr als ein Prozent zulegen. Auch die New Yorker Börse startete mit Kursgewinnen in den Handelstag.

In Wien konnte vor allem der Leondinger Feuerwehrausstatter Rosenbauer punkten.Das Unternehmen hat seinen Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2018 kräftig gesteigert und sogar die Mitte Februar publizierten vorläufigen Ergebniszahlen leicht übertroffen. Der Auftragseingang erhöhte sich von 970 Mio. auf 1,1 Milliarden Euro und erreichte damit einen Rekordwert.

In New York prägten einmal mehr positive Signale im US-Handelsstreit mit China. Zuletzt hatte sich US-Präsident Donald Trump wieder optimistisch zu den Fortschritten in Gesprächen mit der chinesischen Regierung geäußert.

Moderate Gewinne gab es bei den US-Technologieaktien. So verteuerten sich Adobe, Apple und AMD um jeweils knapp ein halbes Prozent. Gegen den Trend agierten Intel mit minus 1,80 Prozent. Zuletzt hatten Analysten der Investmentbank Wells Fargo die Intel-Aktie mit einem pessimistischeren Anlagevotum bedacht.

Ebenfalls moderat fester zeigten sich die Werte aus der Gesundheitsbranche mit Pfizer plus 0,89 Prozent, CVS Health plus 0,84 Prozent und Amgen plus 1,24 Prozent. Mit Verlusten zum Wochenausklang waren hingegen die Rohstoffwerte behaftet. Freeport gaben 1,40 Prozent nach, Newmont Mining rückten 0,90 Prozent ins Minus.

Tesla-Aktien notierten im frühen Handel an der Wall Street moderat schwächer mit 0,30 Prozent minus. Tesla-Chef Elon Musk muss erneut mit der US-Börsenaufsicht SEC über seine Social-Media-Aktivitäten verhandeln. Eine New Yorker Richterin gab beiden Seiten zwei Wochen Zeit, ihren Streit einvernehmlich beizulegen.

