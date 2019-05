Börsetag: Adidas legte Gewinnsprung hin

HERZOGENAURACH. Höhere Margen und ein florierender Online-Handel haben dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert.

Adidas-Chef Kasper Rorsted (rts) Bild: Reuters

Das Nettoergebnis stieg um 16 Prozent auf 631 Millionen Euro, teilte Adidas heute, Freitag, mit. Das erfreute auch die Aktionäre: Zwischenzeitlich kletterte die Aktie um sieben Prozent auf 245 Euro.

Dabei wuchs der weltweite Umsatz des Konzerns in den ersten drei Monaten währungsbereinigt nur um vier Prozent auf 5,88 Milliarden Euro. Zu schaffen machte Adidas vor allem das Geschäft in Nordamerika, weil Lieferanten nicht mit der Produktion von T-Shirts und Trikots für den US-Markt hinterherkommen. Mittelfristig werde Adidas mehr Produktionskapazität zukaufen, kündigte Vorstandschef Kasper Rorsted an. Die Lage soll sich bis Jahresende entspannt haben.

Während der Umsatz nur geringfügig zulegte, stieg die operative Umsatzrendite von 13,4 auf 14,9 Prozent. Die Verkaufsmenge in den eigenen Läden verbesserte sich um rund zehn Prozent. Online betrug das Plus 40 Prozent. Vor allem in China und Russland ziehe das Geschäft an, sagte Rorsted. Er erwartet, dass sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunige. Der Nettogewinn soll heuer um zehn bis 14 Prozent auf 1,88 bis 1,95 Milliarden Euro steigen.

Weniger erfreulich lief es in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres für den heimischen Öl- und Gaskonzern OMV. Belastet von Produktionsausfällen im politisch instabilen Libyen ist das Unternehmen schwächer ins neue Jahr gestartet. Das operative Ergebnis sank um 15 Prozent auf 766 Millionen Euro, der Nettogewinn um 13 Prozent auf 354 Millionen Euro. Konzernchef Rainer Seele teilte mit, die Produktion in Libyen laufe nun wieder normal.

Erfreuliche Nachrichten gab es für Aktionäre der Erste Group. Die Bank hat ihren Nettogewinn im ersten Quartal um 12,2 Prozent auf 377 Millionen Euro gesteigert. Vorstandschef Andreas Treichl kündigte an, im heurigen 200. Jubiläumsjahr der Bank eine höhere Dividende auszuschütten. 2018 hatten Anleger 1,40 Euro je Aktie erhalten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema