Börsentag: Watches of Switzerland will in London an die Börse

LONDON. Der britische Uhrenhändler Watches of Switzerland fasst einen Börsengang in London ins Auge. Dabei sollen sowohl bestehende als auch neue Aktien der im Besitz des Finanzinvestors Apollo stehenden Gesellschaft angeboten werden, wie Watches of Switzerland heute, Donnerstag, mitteilte.

Gute Geschäfte mit Markenuhren Bild:

Die Firma verkauft Uhren von Schweizer Herstellern wie Rolex, Cartier oder Omega und erwirtschaftet mit Ladengeschäften vor allem in Großbritannien einen Umsatz von 746 Millionen Pfund (865 Millionen Euro). Watches of Switzerland will weiter zukaufen. An der Börse könnte die Firma einer mit der Sache vertrauten Person zufolge auf einen Wert von bis zu einer Milliarde Pfund (1,16 Milliarden Euro) kommen. Mit der Transaktion seien Barclays und Goldman Sachs betraut worden.

Das in Paris und derzeit auch noch in Wien börsennotierte österreichisch-französische Impfstoffunternehmen Valneva (vormals Intercell) hat im ersten Quartal 2019 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt. Die Umsatzerlöse stiegen um 8,7 Prozent auf 34,9 Millionen Euro, der Nettogewinn wurde gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres von 1,5 auf 4,9 Millionen Euro mehr als verdreifacht. In Wien wird sich Valneva demnächst von der Börse verabschieden. Ein entsprechender Hauptversammlungsbeschluss ist für Ende Juni anberaumt. Danach notiert die Aktie nur noch in Paris. Das Biotech-Unternehmen hat Standorte in Österreich, Schweden, Großbritannien, Frankreich, Kanada und den USA und beschäftigt rund 480 Mitarbeiter.

Die Aktie des steirischen Technologiekonzerns Andritz hat am Donnerstagvormittag auf die Vorlage von Geschäftszahlen mit einem Kursrutsch reagiert. Die Titel brachen an der Wiener Börse um zehn Prozent auf 38,14 Euro ein. Die Analysten von der Baader Bank schreiben in einer ersten Einschätzung der Quartalszahlen, dass die operative Rentabilität die Erwartungen verfehlt hatte. Der Auftragseingang wurde als sehr solide eingestuft und auch der Umsatzanstieg im abgelaufenen Geschäftsquartal traf die Prognosen. Im 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres ging der Konzerngewinn laut Unternehmensangaben deutlich um 23,6 Prozent auf 33,6 Millionen Euro zurück. Zudem kappte Andritz für heuer die Prognose für die Gewinnmarge. Gegen 17.30 Uhr lag der Börsenkurs bei 37,48 Euro.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema