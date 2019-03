Börsebericht: Türkische Börse mit größtem Verlust seit 2016

FRANKFURT/WIEN. Auch in Deutschland verlief der Börsetag turbulent: Infineon und Südzucker sackten an der Börse ab.

Turbulenter Handelstag auch in Frankfurt. Bild: Reuters

Anleger fliehen in Scharen aus dem türkischen Aktienmarkt: Der Leitindex der Istanbuler Börse fiel am Mittwoch um bis zu sieben Prozent und steuerte auf den größten Tagesverlust seit mehr als zweieinhalb Jahren zu. Der Bankenindex brach sogar um bis zu 8,5 Prozent ein - so stark wie zuletzt vor einem guten halben Jahr. "Ausländische Investoren, die sich üblicherweise Lira auf dem Devisenmarkt besorgen, sind gezwungen zu verkaufen", sagte ein Börsianer. "Aus Anleihen ziehen sie sich ebenfalls zurück." Die türkische Lira stand ebenfalls weiter unter Druck. Insidern zufolge leihen türkische Banken ausländischen Instituten vorerst keine Lira mehr. Sie wollten diese Praxis bis nach den Kommunalwahlen am Wochenende beibehalten.

Auch im Dax verlief der Handelstag turbulent: So hat der Halbleiterhersteller Infineon, der auch einen großen Standort in Villach betreibt, seine Anleger mit einer Gewinnwarnung verschreckt. Aufgrund der nachlassenden Autonachfrage in China und globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten würden das Umsatzplus und die Profitabilität geringer ausfallen als bisher erwartet, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Infineon war der Flop im Deutschen Aktienindex (Dax): An der Börse fiel die Aktie um 8,6 Prozent und war damit Schlusslicht im Leitindex, gegen 15.30 Uhr grenzten die Titel den Verlust jedoch auf 3,9 Prozent ein.

Südzucker-Aktie verliert zweistellig

Die unter einem Preisverfall für Zucker leidende deutsche Südzucker hat voriges Geschäftsjahr einen Gewinneinbruch verzeichnet und wird daher die Dividende für die Aktionäre mehr als halbieren. In der Zuckersparte sieht der Konzern - in Österreich mit 42 Prozent am Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana beteiligt - einen Wertberichtigungsbedarf von 700 Millionen Euro, teilte Südzucker am Mittwoch mit. Der Aktienkurs des im SDax notierten Unternehmens brach zeitweise um zwölf Prozent ein.

Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3049,88 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 14,29 Punkten bzw. 0,47 Prozent. Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 13.50 Uhr bei 3062,90 Punkten, das Tagestief lag um etwa 11.15 Uhr bei 3030,65 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,46 Prozent bei 1537,33 Zählern.

