Börse-Report des Tages: Semperit-Aktie verlor nach 80 Millionen Euro-Verlust

WIEN. Nicht nur der Risikoappetit an internationalen Finanzmärkten bremste sich ein, auch der Wiener Börse erging es so.

Bild: Wiener Börse

An der Wiener Börse schloss der ATX am Freitag mit einem Minus von 1,30 Prozent mit 3040,41 Punkten. Die Semperit-Aktien fielen am 3,74 Prozent ins Minus. Am Vormittag erreichten die Papiere noch ihr Monatshoch. Denn der im Umbau befindliche Gummi- und Kautschukkonzern sieht nach einem Verlust von 80 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Trendwende. 2018 hat sich der Nettoverlust allerdings verdreifacht. Noch größere Kursverluste verzeichneten AT&S mit minus 5,22 Prozent.

Auf der Gewinnerseite standen Do&Co mit plus 1,35 Prozent, die Telekom Austria mit plus 1,02 Prozent, Polytec mit plus 1,17 Proezent sowie CA Immo mit plus 0,61 Prozent.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.05 Uhr bei 3.101,39 Punkten, das Tagestief lag um etwa 13.30 Uhr bei 3.052,39 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,88 Prozent bei 1.540,24 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market zehn Titel mit höheren Kursen, 26 mit tieferen und einer unverändert.

An der Wall Street in New York drückten zwar die schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone auf die Stimmung. Besonders schwach entwickelte sich die Industrie. Einen Blick wert ist aber Levi Strauss (Levi's). Der traditionsreiche Jeans-Hersteller hatte am Donnerstag eine fulminante Börsenrückkehr auf Börseparkett gefeiert. Vorbörslich waren die Anteilsscheine weiter gefragt und zogen um 2,5 Prozent an.

