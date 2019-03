Börse heute: Die Briten stimmen auch ihr Pfund nach unten

LONDON. Die Verlängerung des Brexit-Chaos am Freitag durch eine neuerliche Ablehnung des Brexit-Deals im Parlament hat auch Auswirkungen auf die britische Währung.

(Symbolfoto) Bild: AFP PHOTO / BEN STANSALL

Das Pfund fiel gegenüber dem Euro wie auch gegenüber dem US-Dollar auf sein Wochentief. Somit stand der Euro kurz nach dem Brexit-Votum bei 0,8649 Pfund. Zuletzt fiel die britische Währung auf 1,2981 Dollar. Zur Wochenmitte hatte das Pfund noch bei 1,3269 Dollar gestanden.

An den Börsen erregte der deutsche Reiseriese TUI Aufsehen.Die Flugverbote für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max durchkreuzen die schon gekappten Gewinnpläne des weltgrößten Reisekonzerns. Weil das deutsche Unternehmen reihenweise Ersatzflugzeuge mieten muss, rechnet TUI-Chef Fritz Joussen für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September mit deutlichen Einbußen. Am Ende könnte der operative Gewinn um mehr als ein Viertel einbrechen

Anleger an der Börse nahmen den Gewinneinbruch vorweg. Der Kurs der TUI-Aktie knickte zum Handelsstart in London um mehr als zehn Prozent ein und lag zuletzt noch mit gut acht Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als ein Drittel an Wert verloren.

TUI hat 15 Maschinen von Boeings 737-Max-Reihe in der Flotte - bei seinen Airlines in Großbritannien, Belgien und den Niederlanden. Bis Ende Mai wollte der Konzern eigentlich acht weitere Maschinen der Reihe in seine Flotte aufnehmen - auch bei seiner deutschen Tochter TUIfly, die bisher noch keinen Flieger des Typs besitzt.

Die österreichische und die deutsche Börse schlossen zum Wochenausklang mit einem leichten Plus.

