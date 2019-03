BMW könnte bei hartem Brexit Motorenbau nach Steyr verlagern

STEYR. BMW könnte einen Teil seiner Motorenproduktion aus Großbritannien nach Österreich verlagern, sollte es zu einem "harten" Brexit ohne Deal mit der EU kommen

Das sagte BMW-Vorstand Peter Schwarzenbauer am Dienstag im Gespräch mit Reuters beim Genfer Autosalon. "Wir haben etwas Flexibilität bezüglich Motoren bei Steyr in Österreich. Wir müssten bei Steyr einige Anpassungen vornehmen. Wir bereiten uns darauf vor, dazu in der Lage zu sein".

Die endgültige Entscheidung, ob ein Teil der Motorenproduktion von Hams Hall in England dann nach Österreich verlagert wird, sei aber noch nicht gefallen, zitiert Reuters Schwarzenbauer.

