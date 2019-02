Bericht über Übernahme: Wabco bestätigt Gespräche mit Zulieferer ZF

FRIEDRICHSHAFEN / BRÜSSEL. Der US-belgische Bremsenhersteller Wabco hat vorbereitende Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit dem drittgrößten deutschen Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen bestätigt.

Es gebe jedoch keine Gewissheit, ob eine Einigung erzielt werde, teilte das amerikanisch-belgische Unternehmen am Mittwochabend in Brüssel mit.

Zuvor hatte das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise über ein Übernahmeinteresse von ZF mit Sitz im baden-württembergischen Friedrichshafen berichtet. Mit dem Zukauf, dessen Volumen Experten auf bis zu acht Milliarden Euro schätzten, würde ZF knapp 40 Milliarden Euro umsetzen und dann nahezu Augenhöhe mit den Marktführern Bosch und Continental erreichen, so der Bericht. Seit Jahren versuche der Fahrwerks- und Getriebehersteller ZF in das Bremsengeschäft einzusteigen. "Das Interesse ist groß", zitierte die Zeitung einen Insider. Das Thema sei bereits in den Aufsichtsgremien des Stiftungskonzerns besprochen worden.

"Selbstverständlich überprüfen wir fortlaufend auch mögliche sinnvolle Akquisitionen", hieß es dem Bericht nach in einer Stellungnahme des Unternehmens. "Solche strategischen Optionen diskutieren wir immer wieder in den Gremien unseres Hauses." Noch gebe es aber keine Beschlüsse in die angedeutete Richtung.

An der Wall Street wurde dennoch schon ein wenig vorgefeiert: Der Aktienkurs von Wabco legte kräftig zu und ging am Mittwoch mit einem Plus von gut acht Prozent bei 130,49 Dollar aus dem US-Börsenhandel. Zuvor hatten die Gerüchte die Aktie zwischenzeitlich bis auf 138,91 Dollar getrieben, dem höchsten Kurs seit knapp zehn Monaten.

