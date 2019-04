Baukonzerne Strabag und Porr mit Gewinnplus im Vorjahr

WIEN. Personalmangel und steigende Baupreise als Herausforderung für die Branche.

Das gute Wetter hat die Konjunktur am Bau im Vorjahr zusätzlich befeuert. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Österreichs größte Baukonzerne, Strabag und Porr, blicken jeweils auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Strabag hat 2018 die höchsten Gewinne der Unternehmensgeschichte geschrieben: Das Konzernergebnis stieg um 27 Prozent auf 353,5 Millionen Euro. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern wurde laut Vorstandschef Thomas Birtel die "magische Halbe-Milliarde-Grenze" geknackt. Die Bauleistung belief sich auf 16,3 Milliarden Euro.

Die starke Konjunktur wurde durch das gute Bauwetter 2018 zusätzlich befeuert. Zu dem Gewinnschub habe zudem die Sparte Immobilienentwicklung beigetragen. Auch in Deutschland laufe das Geschäft gut. Der akuten Personalnot am Bau will der Konzern mit einer Steigerung der Produktivität mithilfe der Digitalisierung begegnen. Weltweit beschäftigt die Strabag 75.460 Mitarbeiter. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,30 Euro je Aktie erhalten.

Porr: Rekord bei Bauleistung

Der zweitgrößte heimische Baukonzern, Porr, verzeichnete 2018 Rekorde bei Bauleistung und Auftragsstand. Die Bauleistung stieg um 18 Prozent auf 5,59 Milliarden Euro. Größter Porr-Markt war mit einem Anteil von 42 Prozent Österreich vor Deutschland (27 Prozent) sowie Polen (12 Prozent). Der Auftragsstand wuchs um 11,5 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro. Neben Hochbauvorhaben hat sich Porr vor allem neue Infrastrukturprojekte gesichert. Das Marktumfeld bezeichnete Porr-Chef Karl-Heinz Strauss aufgrund des Fachkräftemangels und der steigenden Baupreise und Lohnkosten als "herausfordernd".

Beim Ergebnis vor Steuern erzielte Porr mit einem Anstieg um 3,3 Prozent auf 88,1 Millionen Euro das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Der Jahresüberschuss liegt bei 66,2 Millionen Euro. Rund 19.000 Mitarbeiter waren im Vorjahr beschäftigt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema