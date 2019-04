B&R-Mitgründer Erwin Bernecker gestorben

EGGELSBERG. Der 67-Jährige gründete vor 40 Jahren gemeinsam mit Josef Rainer den Industrieautomatisierungsbetrieb B&R.

B&R-Gründer Erwin Bernecker Bild: privat

Der Gründer des Innviertler Industrieautomatisierers Bernecker&Rainer (B&R), Erwin Johann Bernecker, ist am vergangenen Samstag im gestorben. Er war 67 Jahre alt. Bernecker hatte das Unternehmen 1979 gemeinsam mit Josef Rainer in einem Keller in Eggelsberg gegründet und binnen 40 Jahren einen Betrieb mit 3000 Mitarbeitern in 40 Ländern geschaffen. Ein Drittel der Mitarbeiter ist in Österreich beschäftigt.

Vor zwei Jahren verkauften die beiden ihr Lebenswerk an den Schweizer Konzern ABB. Mit dem Zukauf schloss ABB eine Lücke: Bis April 2017 gab es im Weltkonzern keine Maschinenautomation. Eggelsberg wurde innerhalb des Konzerns zum globalen Zentrum für die neue Sparte Maschinen- und Fabriksautomation.

Erwin Bernecker hinterlässt seine Gattin Marianne, drei Kinder und sechs Enkelkinder.

1 Kommentar Fortunatus (9573) 02.04.2019 10:46 Uhr Eine fähige Persönlichkeit mit Geist und auch Humor geht mit ihm. Mit dir zu arbeiten, da merkte man deinen Ideenreichtum, deinen Weitblick und deine Ausdauer. Du hast für österreichs Industrielandschaft ein wichtiges Denkmal des Fortschritts gebaut Antwort schreiben

