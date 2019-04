Autonomes Fahren: Wer braucht dann noch eine Kfz-Versicherung?

LINZ. Wenn man sich in naher Zukunft ins Auto setzt und sich von diesem durch die Gegend fahren lässt, ist man dafür noch verantwortlich? Und wenn nein, braucht man überhaupt noch eine Kfz-Versicherung?

Magna-Beispiel für den Blick aus einem vollautonomen Auto Bild: Magna

Mit dieser Frage befasste sich gestern, Donnerstag, das Institut für Versicherungswirtschaft an der Johannes Kepler Universität. Fazit: Die Autohalter sollten sich nicht zu früh freuen, auch wenn ein Sinken der Versicherungsprämien möglich ist.

Der Kuchen, um den es geht, ist groß. 3,4 Milliarden Euro werden allein in Österreich an Versicherungsprämien im Bereich der Mobilität gezahlt. Die zunehmende Sicherheit im Straßenverkehr habe schon in den vergangenen 15 Jahren dazu geführt, dass die Versicherungsprämien um acht Prozent bei einer Inflation von insgesamt 35 Prozent gesunken seien, sagt Instituts-Vorsitzender und OÖ-Versicherung-Chef Josef Stockinger. Dennoch werde es auch bei Level 5 des autonomen Fahrens noch Haftpflicht- und Kaskoversicherung brauchen.

Bis zum vollautonomen Fahren sei es noch ein weiter Weg, sagt Magna-Europe-Chef Günther Apfalter. Derzeit geht es Richtung Level 3 im Jahr 2030, dabei lenkt der Fahrer in der Stadt noch selbst. Selbst wenn es autonomes Fahren gebe, werde es weiter Verkehrsteilnehmer geben, die sich nicht wohlverhalten, sagt Apfalter. "In Neapel kommt ein autonomes Auto nicht mehr aus dem Kreisverkehr heraus."

Die Versicherungswirtschaft weist darauf hin, dass es genau wie beim Fahren auch bei den Rahmenbedingungen noch Entwicklungsbedarf gebe. "Das Produkthaftungsgesetz stammt aus dem Jahr 1985", sagt Dieter Pscheidl von der Vienna Insurance Group (VIG). Da war es noch kein Thema, ob eine Software ein Produkt ist. Das wiederum ist wichtig für die Frage, ob sich die Versicherung am Hersteller oder am Fahrer schadlos hält.

Bis 15 Prozent weniger Schäden

In der Branche geht man davon aus, dass zwar die Unfälle und Opfer weniger werden, die Reparaturen dafür teurer. Problematisch könnten auch systemische Ausfälle werden, wenn alle unter Glatteis oder dem Ausfall des 5G-Netzes leiden. Laut Pscheidl rechnen deutsche Experten damit, dass die Schäden um bis zu 15 Prozent bis 2030 zurückgehen, je nachdem, wie schnell die Entwicklung beim autonomen Fahren voranschreitet. Eines sei sicher, sagt Zivilrechtsprofessor Andreas Riedler: Unfallopfer könnten weiter auf Fahrzeughalter und Versicherung zurückgreifen und müssten nicht fürchten, sich an den Autohersteller in China oder in den USA wenden zu müssen, wenn sie wegen eines Softwarefehlers überfahren werden. (dm)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema