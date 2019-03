Autobranche im Umbau

LINZ. Die globale Autoindustrie steht vor gewaltigen Investitionen wie den Umstieg auf Elektromotoren, autonomes Fahren und neue Formen der Mobilität wie Car-Sharing. Wie hoch der Druck ist, zeigt der gestern bekannt gewordene Abbau von rund 400 Jobs in der Opel-Getriebeproduktion in Aspern.

Bild: APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Diese Investitionen können viele Autobauer kaum alleine stemmen, weshalb sie sich Partner in der Branche oder bei IT-Konzernen suchen. Wertschöpfungsketten verändern sich radikal. Im Auto der Zukunft spielt Software die Hauptrolle, das "Blech" und die Motoren werden Nebensache. Große Autozulieferer wie Continental und Bosch haben bereits viel Know-how für Elektro-Antriebe und in der Informationstechnologie zugekauft, um nicht den Googles dieser Welt das Feld zu überlassen.

Das trifft auch die vielen Autozulieferer in Oberösterreich. Sie müssen den immer komplexeren Anforderungen der Autobauer gerecht werden. "Jetzt ist für unsere Zulieferer noch Zeit, auf den Zug aufzuspringen", sagt Autocluster-Manager Wolfgang Komatz. Deshalb kooperiert der oö. Autocluster mit dem oö. IT-Cluster, um Themen wie autonomes Fahren in konkreten Projekten zu erproben.

VW und Amazon: Digitales Bündnis

Ein richtungsweisendes Bündnis gingen diese Woche der US-Internetriese Amazon und der deutsche VW-Konzern ein: Amazon liefert die IT-Infrastruktur und die Software, um die 122 VW-Fabriken weltweit für die digitale Autoproduktion zu vernetzen. „Das ist für Europa ein Armutszeugnis“, sagte der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer zu den OÖN, weil kein EU-Konzern das Rennen um die Serverkapazitäten für die „VW Industrial Cloud“ machte. Generell sieht er den Grund für die Auto-IT-Ehen in Kosteneinsparungen samt Auslastungssteigerung und erhöhter Qualität der Autos.

Verbündete statt Konkurrenten

Mit Daimler und BMW arbeiten seit Kurzem zwei erbitterte Konkurrenten im Bereich Autonomes Fahren zusammen, um der Google-Schwester Waymo die Stirn zu bieten: Die Unternehmen wollen Fahrassistenzsysteme sowie die Technik für Autonomes Fahren gemeinsam weiterentwickeln und so die Kosten senken.

Es ist bereits die zweite Kooperation der Autobauer: Im Dezember hatte das US-Kartellamt die Fusion der Car-Sharing-Flotten der beiden Autobauer genehmigt.

Volvo mit Google-Diensten

Die Annäherung zwischen Automobil- und Technikunternehmen spiegelt auch die Zusammenarbeit von Volvo und Google: Der schwedische Autobauer und der Tech-Riese arbeiten bereits seit 2017 zusammen. Sie wollen das Betriebssystem Android weiterentwickeln, das künftig in Volvos Betriebssystem Sensus eingebettet wird. Dies soll einen Zugang zu zahlreichen Apps und Diensten bieten.

Amazon mit neuen Kontakten

Amazon investiert massiv in den Bereich Autonomes Fahren: So erhielt die US-Roboterwagenfirma Aurora in einer Investitionsrunde im Februar Zusagen von 530 Millionen Euro. Ein beträchtlicher Teil davon stammt auch von Amazon.

Aurora entwickelt Software für selbstfahrende Autos und kooperiert unter anderem mit VW, Hyundai und dem Elektroauto-Start-up Byton.

Renault greift nach Fiat Chrysler

Der französische Autobauer Renault will unter dem neuen Verwaltungsratschef Jean-Dominique Senard durch Übernahmen in das Rennen um die globale Marktführerschaft mit VW und Toyota einsteigen. In den kommenden zwölf Monaten soll die bisherige Allianz mit Nissan in eine Fusion münden.

Wie die „Financial Times“ berichtet, soll in einem weiteren Schritt der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler (FCA) übernommen werden. FCA gilt seit Längerem als Übernahmeziel, auch Peugeot soll Interesse haben.

Der Smart kommt bald aus China

Daimler gründet ein Joint Venture mit seinem 10-Prozent-Aktionär Geely: Der chinesische Autobauer, zu dem bereits Volvo gehört, wird das Kleinauto Smart in einer neuen eigens dafür gebauten Fabrik in China erzeugen. Geely ist künftig für Entwicklung und Produktion des Smart zuständig. Ab 2022 wird dieser rein elektrisch fahren. Bisher wurde der Kleinwagen in Kooperation mit Renault im französischen Hambach gefertigt. Volvo kooperiert mit Geely bereits bei Fahrtenvermittlungen im Luxussegment in China.

(uru/prel)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema