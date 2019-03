Außenhandel 2018 mit kräftigen Zuwächsen

WIEN. Der internationale Warenaustausch war im Vorjahr eine wichtige Konjunkturstütze.

Die Exporte stiegen um 5,7 Prozent auf 150 Milliarden Euro. Auch die Importe erhöhten sich um 5,5 Prozent auf 155,7 Milliarden Euro. Damit vergrößerte sich das Minus in der Handelsbilanz leicht von 5,6 auf 5,7 Milliarden Euro, gab die Statistik Austria gestern bekannt.

Wichtigster Handelspartner bei den Exporten war mit großem Abstand Deutschland, gefolgt von den USA und Italien (siehe Grafik). Bei den Importen liegt hinter Deutschland Italien auf dem zweiten Platz, knapp vor China.

Abhängig von Deutschland

Die Abhängigkeit von Deutschland könnte für heuer eine weniger gute Entwicklung bei den Exporten bedeuten, weil dort laut jüngsten Prognosen das Wirtschaftswachstum deutlich schwächer ausfallen wird. Diese Dominanz Deutschlands bei den Exporten sei ein Spezifikum der österreichischen Wirtschaft, sagt Stefan Schiman vom Wifo. In vergleichbaren Ländern, etwa in der Schweiz oder in den Niederlanden gäbe es eine weniger starke Abhängigkeit von der deutschen Wirtschaft.

In den vergangenen Jahren haben die osteuropäischen Länder als Zielmärkte für Österreich an Bedeutung gewonnen. Immerhin drei der zehn wichtigsten Handelspartner kommen aus Osteuropa.

