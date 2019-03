Arbeitsmarkt im Februar: Bau profitierte, ab 55-Jährige nicht

Oberösterreichs Arbeitslosenzahlen waren im Februar im Vergleich zu 2018 um 8,1 Prozent rückläufig. Am Bau wurden sogar um 1300 Personen mehr beschäftigt als im Vorjahr. Die über 55-Jährigen profitierten allerdings nicht.

(Symbolfoto) Bild: APA

LINZ. Mit dem Rückgang der Arbeitslosigkeit um 8,1 Prozent im Februar hat Oberösterreich im Bundesvergleich überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Österreichweit betrug der Rückgang 5,8 Prozent. "Erfreulich ist zudem, dass im Vergleich zum Februar des Vorjahres auch im Baubereich die Arbeitslosenzahlen zurückgingen. Diesmal wurden 1314 Personen mehr beschäftigt, weil viele Bauunternehmen durchgearbeitet haben", sagt Gerhard Straßer, Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice Oberösterreich.

Insgesamt betrug die Arbeitslosenquote in Oberösterreich im Fabruar 5,8 Prozent (Österreichschnitt: 8,4 Prozent), was einem Rückgang von 0,6 Prozentpunkten entspricht. Die Zahl der Beschäftigten lag bei 660.000 Personen - das sind um 13.000 Personen bzw. zwei Prozent mehr als im Vorjahr. In Schulungen befanden sich 9943 Personen - ein Minus von 6,3 Prozent gegenüber 2018.

Grenze bei Älteren nach oben verschoben

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit erfasste nahezu alle Gruppen von Betroffenen. Am meisten profitierten die Männer (-11,3 Prozent). Verlierer waren allerdings die über 55-Jährigen. Dort ist ein Anstieg von 1,4 Prozent zu verzeichnen. Straßer kann dem eine positive und eine negative Seite abgewinnen: "Früher war es bereits ab 50 Jahren schwierig, wieder einen Job zu finden. Diese Grenze hat sich um fünf Jahre weiter verschoben." Die Betroffenen, aber auch die Betriebe, müssten hier wohl noch flexibler werden, meint Straßer. "Wer mit über 55 Jahren einen neuen Job braucht, sollte mit dem ersten Tag zu suchen beginnen, anstatt erst einmal durchzuatmen und erst später erste Versuche zu wagen."

Auffällig hoch ist die Anzahl an sofort verfügbaren offenen Lehrstellen. Die stiegen um 34 Prozent auf 1371 Stellen an. Straßer: "Junge Menschen können wählerisch sein. Viele bevorzugen attraktive Arbeitgeber mit eigenen Lehrwerkstätten und gewissen Zusatzleistungen wie etwa Prämien bei Lehrabschluss oder der Möglichkeit, auch Persönlichkeitsseminare zu belegen." Kleine Lehrbetriebe müssten daher künftig noch mehr Überzeugungsarbeit leisten, um geeigneten Nachwuchs zu finden.

Staßer rät Betrieben, die Lehrlinge suchen, auch auf den Pool von jenen Jugendlichen zurückzugreifen, die eine Lehrausbildung in einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung machen. In Oberösterreich sind das rund 3000 Jugendliche. "Die Arbeitgeber könnten von dort junge Menschen übernehmen, die bereits ein Jahr ausgebildet und gefördert wurden", meint Straßer. Die Bundesregierung habe ich nämlich entschlossen, die überbetrieblichen Lehrausbildungen nicht mehr in dem Maße durch Förderungen zu unterstützten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema