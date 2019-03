Arbeitsmarkt: 215.000 Erwerbstätige mehr seit 2013

WIEN. Auf dem heimischen Arbeitsmarkt gibt es eine erfreuliche Entwicklung. Im Fünf-Jahres-Vergleich stieg die Zahl der Erwerbstätigen um rund 215.000. Das gab die Statistik Austria heute, Mittwoch, bekannt.

Den größten Zuwachs gab es mit 135.300 bei Teilzeitjobs. Vollzeit waren im Vorjahr 102.400 Menschen mehr beschäftigt als vor fünf Jahren. Bei Vollzeitbeschäftigten war der Anstieg laut Statistik Austria eher auf Männer zurückzuführen, bei Teilzeitbeschäftigten auf Frauen.

Für Beobachter überraschend: Der stärkste Anstieg war demnach bei 55- bis 59-Jährigen zu verzeichnen. Deren Erwerbstätigenquote erhöhte sich von 62,4 auf 72,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote sank von 5,4 auf 4,9 Prozent.

Im Gesamtjahr 2018 waren in Österreich 4.319.100 Menschen erwerbstätig und 220.100 arbeitslos. Den Arbeitslosen standen 120.400 offene Stellen gegenüber. Bei den unselbstständig Beschäftigten (3.800.600) betrug das Plus 67.400, davon 43.200 Männer und 24.200 Frauen. Österreichische und ausländische Staatsbürger hielten sich mit 34.200 bzw. 33.200 in etwa die Waage.

Nach Wirtschaftsbereichen betrachtet ergaben sich Zuwächse in Industrie und Gewerbe, im Handel, bei Reinigungs- und Wachdiensten, Reisebüros sowie bei Verkehr und Logistik.

