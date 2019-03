Anleihenkäufe blähen die Nationalbank-Bilanz auf

WIEN. Die Anleihenkäufe, die alle Notenbanken der Eurozone zur Stützung der Konjunktur durchgeführt haben, hat die auch die Bilanzsumme der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) auf ein Rekordniveau von 150 Milliarden Euro anschwellen lassen. Das geschäftliche Ergebnis sank hingegen leicht um drei auf 283 Millionen Euro.

Ewald Nowotny, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank Bild: REUTERS

Bei der Präsentation der letzten Bilanz unter dem scheidenden Direktorium unter Gouverneur Ewald Nowotny sagte dieser, man habe die gesetzlichen Aufgaben "gewohnt zuverlässig" erfüllt. Besonders hob er hervor, dass die "Goldrückführung nach Österreich" schon im Vorjahr abgeschlossen wurde, und damit früher als ursprünglich geplant.

Es lagern nun 140 Tonnen Gold in Österreich, davon 90 Tonnen in den Tresoren der Nationalbank und weitere 60 Tonnen bei der Münze Österreich.

Vom Nationalbank-Gewinn des Vorjahrs fließen 240 Millionen Euro in die Staatskasse. 184 Millionen Euro in Form des Gewinnanteils des Bundes, 56 Millionen Euro zahlte die Nationalbank an Körperschaftsteuer. Damit liegt die Überweisung der Nationalbank an den Eigentümer Staat im langjährigen Schnitt. Der Ausreißer nach oben im Jahr 2015 (696 Millionen Euro) war von einer Sonderdividende der Tochter Münze Österreich geprägt.

Banken nicht mehr zu groß

Vor zehn Jahren, als die internationale Finanzkrise um sich griff, hatten die österreichischen Banken samt ihren Auslandsaktivitäten eine sehr ungesunde Größe für das Land. 2008 machte die Bilanzsumme des Bankensektors mehr als 400 Prozent der österreichischen Wirtschaftsleistung aus. Ende des dritten Quartals 2018 lag sie bei 265 Prozent.

Gouverneur Nowotny und sein Vize Andreas Ittner sprachen gestern bei der Bilanzpräsentation von einer gesunden Struktur nach der strukturellen Konsolidierung zehn Jahre nach der Krise. Die Anzahl der Banken ist in diesen zehn Jahren um ein Drittel gesunken.

Wie viele Banken es in zehn Jahren in Österreich geben sollte und wie groß diese dann sein sollten, darüber machte die Nationalbank keine Angaben. Zweifellos werde die Bankenlandschaft anders aussehen, sagte Ittner.

Nowotny hält die heimischen Banken für groß genug für Europa, wenn auch nicht groß genug für die Welt. Das sei aber kein Nachteil.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema