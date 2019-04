Anlageform Kopfpolster: Wie wir sparen

200 Euro sparen die Oberösterreicher im Monat im Durchschnitt: Laut Umfrage sind Bausparer, Sparkonto und "zu Hause sparen" am beliebtesten. Jeder vierte hat für einen Notfall keine 1000 Euro übrig, ohne Schulden zu machen.

200 Euro sparen die Oberösterreicher im Durchschnitt pro Monat. Männer legen monatlich 70 Euro mehr zur Seite als Frauen. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Umfrage, die der Finanzberater Swiss Life Select in Auftrag gegeben hat. 500 Oberösterreicher wurden dafür in den vergangenen Wochen befragt. Die Umfrage wurde den OÖNachrichten exklusiv zur Verfügung gestellt.

Diese Umfrage bringt Erstaunliches über das Finanzverhalten der Oberösterreicher zu Tage: Die beliebtesten Sparformen der Landsleute sind – unangefochten – Bausparer, Sparkonto und -buch. Nur jeder Zehnte spart in Wertpapieren, dafür spart jeder Vierte "zu Hause" – also im Sparstrumpf, in der Kaffeedose oder unter dem Kopfpolster.

Vorsorge fürs Alter

"90 Prozent der Oberösterreicher glauben, gut beziehungsweise sehr gut mit Geld umgehen zu können. Ich muss aber feststellen, dass die Menschen in Oberösterreich mit ihrem Sparverhalten weit hinter ihren Möglichkeiten bleiben. Ist die Inflation höher als der Zinssatz, kommt es bei einem Sparbuch langsam zu einer Entwertung der Geldanlage. Die Oberösterreicher sparen sich folglich arm", sagt Andreas Redhammer, Finanzplaner von Swiss Life Select.

Die Top-Sparmotive der Oberösterreicher sind Altersvorsorge, Reserve für den Notfall und Urlaub. Auch hier zeigt sich geschlechtsspezifisch ein Unterschied: Vier von zehn Männern sparen für die Pension. Der Großteil der Oberösterreicherinnen hingegen spart für einen Urlaub.

Fünf Prozent der Befragten gaben an, überhaupt nicht zu sparen. Entsprechend kann knapp ein Viertel der Oberösterreicher im Notfall keine 1000 Euro aufbringen, ohne dafür Schulden zu machen. Auch hier ist der Prozentsatz unter den Frauen mit 27,7 Prozent wesentlich höher.

Laut Umfrage sind nur 17 Prozent mit ihrer aktuellen finanziellen Situation unzufrieden. Jeder Dritte erwartet allerdings finanzielle Einschränkungen in der Pension.

Und noch ein Detail hat die Studie dargelegt: Nicht nur das Einkommen, sondern auch die Wertvorstellungen beeinflussen das Sparverhalten. Konservative Bevölkerungsschichten haben – auch bei deutlich geringerem Einkommen – häufiger Geld zurückgelegt als besserverdienende Milieus, die sich stärker an Konsum und Status orientieren. (sd)





Investmentfonds legten im ersten Quartal wieder zu

Nach einem "äußerst schwierigen Jahresfinale 2018" konnte die heimische Fondsbranche im ersten Quartal deutliche Zuwächse verbuchen. Das Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften stieg um rund 7,78 Milliarden Euro bzw. 4,73 Prozent auf 172,34 Milliarden Euro. Das gab die Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) gestern, Donnerstag, bekannt.

Für die Abflüsse zu Jahresende machte VÖIG-Präsident Heinz Bednar die Verunsicherung der Investoren durch politische Probleme wie den Handelsstreit zwischen China und den USA bzw. Europa oder den Brexit verantwortlich. "Das Ausmaß der Kursabschläge war übertrieben. Umso erfreulicher ist es, dass die Investoren die Erholung an den Märkten nutzen konnten", sagte Bednar.

Demnach verbesserte sich der Anteil der Aktienfonds seit Jahresbeginn mit einem Wert von 16,8 Prozent deutlich. Am beliebtesten blieben Mischfonds (43,9 Prozent). Anleihefonds gingen um eine Spur auf 39,2 Prozent zurück. Nachhaltige Fonds legten um ein Viertel auf 7,9 Milliarden Euro zu. In Summe verwalteten die 17 heimischen Verwaltungsgesellschaften per Ende März 1998 Wertpapierfonds.

Vermögensverwaltung ab 15.000 Euro bei Dadat

Seit Anfang April bietet die Online-Bank Dadat auch eine Vermögensverwaltung an. Ab einem Mindestbetrag von 15.000 Euro kann man dort je nach Risikoneigung aus drei Varianten wählen. "Der besondere Anreiz ist eine All-in-Gebühr von einem Prozent. Die deckt alle laufenden Kosten", sagt Dadat-Chef Ernst Huber im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Die Dadat Bank ist eine Marke des Bankhauses Schelhammer & Schattera, das wiederum zur GraWe-Gruppe gehört. Auf deren Know-how beim Risikomanagement wolle man zugreifen, sagt Huber.

Das Geld der Kunden wird ausschließlich in sogenannte "Exchange Traded Funds (ETF)" investiert. Das mache die niedrige Gebühr möglich, sagt Huber. Die drei Varianten unterscheiden sich im Aktienanteil. Bei der Variante "solide" beträgt der Anteil maximal 20 Prozent, bei der Variante "ausgewogen" beträgt er maximal 50 Prozent, bei der Variante "Chance" beträgt der Aktienanteil bis zu 80 Prozent.

